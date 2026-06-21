Παναθηναϊκός: Στα γενέθλια του Γιαννακόπουλου η ανακοίνωση για Ομπράντοβιτς – Μπατίστ, Διαμαντίδης, Ξανθόπουλος οι συνεργάτες του

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει, με το θέμα να μονοπωλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Όλα δείχνουν ότι η ιστορική ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τα γενέθλιά του. Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από το περιβάλλον της υπόθεσης, η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει έντονο συμβολισμό για τη διοίκηση της ΚΑΕ, καθώς θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του πολυνίκη Σέρβου τεχνικού στο ΟΑΚΑ ύστερα από 14 χρόνια.

Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις του SportKlub φωτίζουν και το επιτελείο που αναμένεται να πλαισιώσει τον Ομπράντοβιτς στη νέα εποχή του «τριφυλλιού». Ο Μάικ Μπατίστ, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του Παναθηναϊκού, προορίζεται για θέση άμεσου συνεργάτη στον πάγκο, ενώ στο τεχνικό επιτελείο φέρεται να εντάσσεται και ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του Δημήτρη Διαμαντίδη στο εγχείρημα. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με τα σερβικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ομπράντοβιτς τις τελευταίες ημέρες.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να επανασυνδέσει τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της κορυφαίας περιόδου της ιστορίας του, σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να ανοίξει έναν νέο κύκλο πρωταγωνιστικών διεκδικήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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