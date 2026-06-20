Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ

Μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και δημοσίευμα από τη Σερβία γνωστοποιεί πως Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.

Το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» κάνει λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό.

🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥



According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀



More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb — TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

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