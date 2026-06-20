Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ

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Μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και δημοσίευμα από τη Σερβία γνωστοποιεί πως Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.
Το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» κάνει λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.
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