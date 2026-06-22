Παναθηναϊκός: Επίσημη παρουσίαση του Ομπράντοβιτς το μεσημέρι στο T – Center

Η αναμονή έλαβε τέλος για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, καθώς έφτασε η ημέρα που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φορά και πάλι τα χρώματα της ομάδας, ανοίγοντας το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή του κορυφαίου Σέρβου προπονητή στο γνώριμο περιβάλλον του, 14 ολόκληρα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρώτης, απόλυτα επιτυχημένης θητείας του στην Αθήνα.

Η επίσημη παρουσίαση του έμπειρου τεχνικού είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις 13:00.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στους υπερσύγχρονους χώρους του Platinum Lounge στο Telekom Center Athens (T-Center) στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου η πράσινη ΚΑΕ θα επισημοποιήσει τη νέα εποχή.

Ο κόσμος του τριφυλλιού αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών», οργανώνοντας μια τεράστια υποδοχή για τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας.

Το χρυσό συμβόλαιο των 11 εκατομμυρίων

Η συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και του Σέρβου προπονητή επικυρώθηκε και τυπικά την Κυριακή (21/6).

Το νέο, τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε αποτελεί μια από τις πιο δαπανηρές συμφωνίες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν το αστρονομικό ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, η επιστροφή του συνοδεύεται από μια γενναία αύξηση στον προϋπολογισμό της ομάδας, δείχνοντας την ξεκάθαρη πρόθεση των ιθυνόντων για άμεση επιστροφή της ομάδας στην κορυφή.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει χτίσει έναν αξεπέραστο μύθο γύρω από το όνομά του, έχοντας οδηγήσει στο παρελθόν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση συνολικά 23 τίτλων.

Κατά την προηγούμενη θητεία του, ο σύλλογος πανηγύρισε 5 ευρωπαϊκά τρόπαια της EuroLeague, 11 Πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ελλάδας, σκορπώντας πλέον εκ νέου ενθουσιασμό στους φιλάθλους.

Την αρχή των ανακοινώσεων έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα από τα social media, για να ακολουθήσει λίγο αργότερα η επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ.

Η σχετική ανάρτηση περιλάμβανε μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδευόμενη από το εξής μήνυμα: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…».

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