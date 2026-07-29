Αντώνης Σαμαράς: Η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας

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Την οδύνη του για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, αλλά και του εργαζομένου στο εργοστάσιο στην Κορινθία εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.

«Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους. Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί , πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.

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