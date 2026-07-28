Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Spider-Man: Brand New Day» – Μαγνήτισε τα βλέμματα η Zendaya (Videos/Photos)

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Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man: Brand New Day πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με τη Zendaya να δίνει το παρών, μαγνητίζοντας τα βλέμματα…

Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί ευδιάθετη και χαμογελαστή, καταφέρνοντας να κλέψει τις εντυπώσεις για ακόμα μια φορά με τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Επιλέγοντας ένα φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες, ασύμμετρη φούστα με υπερβολικό όγκο, ψηλό σκίσιμο στο πόδι και μακριά ουρά, η ηθοποιός, συνδύασε την υψηλή ραπτική με τη θηλυκότητα, ολοκληρώνοντας το look της με λεπτό μαύρο καλσόν, μαύρες γόβες με διαφάνειες και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα ενώ «έπαιξε» με τις αφέλειές της, δημιουργώντας σχήματα στο πρόσωπό της.

Zendaya arrives to the #SpiderManBrandNewDay premiere in Los Angeles. pic.twitter.com/oZtKQpm576 — Variety (@Variety) July 28, 2026

Το παρών έδωσε, φυσικά και ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) που υποδύεται τον Πίτερ Πάρκερ (Peter Parker) και ο οποίος πόζαρε με τη Zendaya.

Δεν έλειψαν, τέλος, οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας ο Τζέικομπ Μπάταλον (Jacob Batalon) ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Σέιντι Σινκ (Sadie Sink), Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman), Κιθ Ντέιβιντ (Keith David), Μάικλ Μάντο (Michael Mando) και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας (Liza Colón-Zayas).

Στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ

Το τρίτο και τελικό τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day» δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures κάνοντας τους θαυμαστές του υπερήρωα να ανυπομονούν για την πρεμιέρα στους κινηματογράφους που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.

Ο Πήτερ Πάρκερ επιστρέφει και μαζί του φέρνει παλιούς και νέους μπελάδες, ενώ φίλοι από το παρελθόν θα σταθούν στο πλευρό του σε ακόμη μία μάχη του καλού ενάντια στο κακό, τη στιγμή που οι σκηνές με το νέο κορίτσι του ανθρώπου – αράχνη, που υποδύεται η Ζεντάγια, κόβουν την ανάσα.

Το έργο

Είναι μια καινούρια ημέρα για τον Πήτερ Πάρκερ. Η πλήρης αφοσίωσή του στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν τον θυμάται, και η πίεση που νιώθει βλέποντας τους παλιούς του φίλους να προχωρούν στη ζωή τους χωρίς αυτόν, πυροδοτεί μια αλλαγή στον Peter, την οποία ίσως και να μην έχει τη δύναμη να ελέγξει.

Όμως, αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να είναι και το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει μια συγκλονιστική νέα απειλή για την πόλη και τους αγαπημένους του – έναν πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί καν να δει.

Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Peter Parker, εκείνος όμως δεν έχει ξεχάσει κανέναν.

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