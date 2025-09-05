search
Βασίλης Κεχαγιάς

05.09.2025 06:50

Podcast – Φεστιβάλ του κόσμου (2): Η ανάσταση της Βενετίας

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν αυτός που είχε πρώτος την ιδέα της ίδρυσης ενός φεστιβάλ κινηματογράφου.

Την υλοποίησε στο νησάκι της Βενετίας, το Λίντο, όπου οι μεγαλοαστοί περνούσαν τις διακοπές τους. Ήταν το 1932, όταν ξεκίνησε η κινηματογραφική Μόστρα, ως συμπλήρωμα της ήδη επιτυχημένης Μπιενάλε των εικαστικών τεχνών. Για το σκοπό αυτόν οικοδόμησε δύο ογκώδη κτήρια στο μικρό νησάκι, προκειμένου να στεγάσουν την εκδήλωση. Ακόμη και σήμερα, αυτά αποτελούν το κέντρο των εκδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται αρχές του Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο.

Πέρα από το ιστορικό, πλέον, Παλάτσο ντελ τσίνεμα, η αριστοκρατική ζωή του παρελθόντος έχει αφήσει τα αποτυπώματά της στο σήμερα, με τα άλλοτε πολυτελή ξενοδοχεία και τις χαρακτηριστικές ριγέ κυανόλευκες τέντες της αμμουδιάς, όπως τη γνωρίσαμε στο κλασικό «Θάνατος στη Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι.

Έκτοτε, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, αλλά η Μόστρα της Βενετίας, με το Χρυσό Λιοντάρι της, αποτελεί αγαπημένη των μερακλήδων του σινεμά.

