«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» στο θέατρο Ιλίσια – Με Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη

Ο Γρηγόρης Βαλτινός ύστερα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού παρουσιάζει από τις 26 Ιανουαρίου το «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» στη σκηνή του θεάτρου ΙΛΙΣΙΑ.

Την παράσταση που το 2019 του χάρισε Βραβείο Αθηνοράματος και αγαπήθηκε όσο λίγες από κοινό και κριτικούς. Στο πλευρό του, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που με τη δική του ερμηνευτική ευαισθησία, ενσαρκώνει έναν ρόλο ζωής.

Οι δύο ηθοποιοί θα βρεθούν μαζί ξανά στη σκηνή, σε μια παράσταση που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και υπόσχεται μια θεατρική εμπειρία γεμάτη αλήθεια, χιούμορ και συγκίνηση.

Το έργο των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller “Tuesdays with Morrie”, συγκίνησε χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Π

ρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη και αληθινή ιστορία που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τη συγκινητική σχέση ανάμεσα στον Morrie Schwartz, έναν χαρισματικό καθηγητή κοινωνιολογίας, και στον πρώην μαθητή του, που επιστρέφει κοντά του λίγο πριν το τέλος.

Κάθε Τρίτη, οι δυο τους μοιράζονται μαθήματα ζωής, αγάπης και απώλειας, σε μια συγκλονιστική υπενθύμιση για το τι έχει πραγματικά σημασία.

Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός, Γιάννης Σαρακατσάνης

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός

Μετάφραση: Ζαφείρης Χαϊτίδης

Απόδοση: Νικορέστης Χανιωτάκης / Γρηγόρης Βαλτινός

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Κοστούµια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Φωτισµοί: Μελίνα Μάσχα

