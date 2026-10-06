Με φόντο την Ακρόπολη θα εκφωνήσει ομιλία ο Ρούμπιο – Το μήνυμα του για τους συμμάχους και τον δυτικό πολιτισμό 

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Στην Αθήνα έφτασε μετά τις 21.30 ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μείνει στο ξενοδοχείο «Conrad Athens The Ilisian» και αύριο θα εκφωνήσει ομιλία με φόντο την Ακρόπολη.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντίλαν Τζόνσον ο Ρούμπιο θα καλέσει τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να διασωθεί αλλά και να ανανεωθεί το πνεύμα του δυτικού πολιτισμού.

NEW — Assistant Secretary of State @ASDylanJohnson tells @BreitbartNews that Secretary @SecRubio will deliver a huge address tomorrow in Athens, Greece, in front of the Acropolis focused on defending western civilization.



JOHNSON: "Tomorrow evening, Secretary Rubio will deliver… — Matthew Boyle (@mboyle1) October 6, 2026

«Αύριο το βράδυ ο υπουργός Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος — μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη, μέσω της Χριστιανοσύνης, έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο υπουργός, με φόντο την Ακρόπολη, θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιοτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα αδιάκοπο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του άγνωστου. Θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

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