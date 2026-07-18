Wall Street Journal: «Τρέχει» η Τουρκία να… σπρώξει τους S-400 για να πάρει τα F-35 – Σε διαπραγματεύσεις με τα Εμιράτα

Takeaways by to pontiki AI Η Άγκυρα διεξάγει διαπραγματεύσεις για τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιδιώκοντας να άρει τις αμερικανικές αντιρρήσεις για την αγορά μαχητικών F-35.

Η Τουρκία αποκλείστηκε το 2019 από το πρόγραμμα των F-35 λόγω των ανησυχιών της Ουάσινγκτον για τη συλλογή ευαίσθητων τεχνικών δεδομένων από το ρωσικό σύστημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε πρόσφατα την πρόθεση να άρει τους περιορισμούς, αναζωπυρώνοντας τις προσδοκίες της τουρκικής πλευράς για επιστροφή στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδιώκουν την ενίσχυση της αεράμυνάς τους έναντι των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην περιοχή του Κόλπου.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου και των υπουργείων Εξωτερικών, δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημα σχόλια σχετικά με τις εξελισσόμενες διαβουλεύσεις.

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Σε διαπραγματεύσεις για τη μεταφορά του προηγμένου ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται η Άγκυρα, επιδιώκοντας να άρει τις αμερικανικές αντιρρήσεις ώστε ν’ ανοίξει εκ νέου τον δρόμο για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, την πληροφορία αυτή αποκάλυψαν Αμερικανοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι, που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις. Η εξέλιξη εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να αποκαταστήσει πλήρως την αμυντική της συνεργασία με την Ουάσινγκτον, η οποία διαταράχθηκε σοβαρά μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν το 2019 την Τουρκία από το πρόγραμμα αγοράς και συμπαραγωγής των F-35, μετά την απόφαση της Άγκυρας να προμηθευτεί το σύστημα S-400 από τη Ρωσία. Η Ουάσινγκτον είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο τα δύο προηγμένα οπλικά συστήματα να λειτουργούν παράλληλα στο τουρκικό έδαφος.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, η ταυτόχρονη παρουσία των S-400 και των F-35 θα μπορούσε να επιτρέψει στο ρωσικό σύστημα να συλλέξει κρίσιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες του αμερικανικού μαχητικού. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ακόμη και το ίχνος του F-35 στα ραντάρ, καθώς και άλλα ευαίσθητα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία υπήρχε κίνδυνος να μεταφερθούν στη Μόσχα.

Οι συζητήσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Τουρκία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδίαζε να άρει τους περιορισμούς, που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά.

Η δήλωση αυτή αναζωπύρωσε τις προσδοκίες της Άγκυρας ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσεγγίσει τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως έναν σημαντικό γεωπολιτικό εταίρο. Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Ερντογάν διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Τουρκία έχει επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να αξιοποιήσει τη θέση της ως μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και τις σχέσεις που διατηρεί με τη Μόσχα, προκειμένου να αναδειχθεί σε μεσολαβητική δύναμη σε περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδιώκουν να ενισχύσουν την αεράμυνά τους, μετά τις επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους, που έχουν πλήξει τις χώρες του Κόλπου κατά τη διάρκεια του φετινού πολέμου. Η απόκτηση ενός προηγμένου συστήματος όπως οι S-400 θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες των Εμιράτων στην αντιμετώπιση εναέριων απειλών.

Οι συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις έχουν καταστήσει την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας βασική προτεραιότητα για τα κράτη της περιοχής.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες σχετικά με τις συνομιλίες, παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.

Ανάλογη στάση τήρησαν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία επίσης δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα να σχολιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

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