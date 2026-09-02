Το σχέδιο Ανδρουλάκη για τη ΔΕΘ: Ιδιωτικό χρέος, υπερκέρδη και αντεπίθεση στην οικονομία – Κύριος στόχος η κυβέρνηση, «πραγματικός» ο… Τσίπρας

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Σε «πρόβα διακυβέρνησης» επιχειρεί να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ τη φετινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ρίχνοντας το μεγαλύτερο βάρος στην οικονομία και στα προβλήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις περιοδείες των τελευταίων ημερών βρίσκεται σε εξέλιξη μια πιο αθόρυβη προετοιμασία στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκαλεί συσκέψεις συνεργατών και στελεχών που έχει γνώση και σχέση με το αντικείμενο της Οικονομίας, προκειμένου να ιεραρχηθούν οι προτάσεις που θα αποτελέσουν τον κορμό της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.

Ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων και του συνολικού πλαισίου φαίνεται να έχουν παράγοντες όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Φίλιππος Σαχινίδης και ο τομεάρχης Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμος.

Κρίσιμο σημείο καμπής θεωρείται η αντίστιξη των προτάσεων αυτών, αλλά και της γενικότερης επάρκειας του ΠΑΣΟΚ, με το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, που παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλει να αφήσει ζωτικό χώρο στην ΕΛΑΣ, ειδικά σε ένα πεδίο που έχει μακρά κυβερνητική εμπειρία, προετοιμασία και στελέχη. Γνωρίζει δε πως όταν πάει η συζήτηση στην “πραγματική πολιτική”, ήτοι πρωτίστως σε θέματα οικονομίας ο πολίτης/ψηφοφόρος θα επιλέξει πράγματι εκείνον που “ξέρει τι λέει”.

Από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ στις προτάσεις νόμου

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται πλέον το ιδιωτικό χρέος. Οι 11 δεσμεύσεις που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν προορίζονται να μείνουν σε επίπεδο κομματικής εξαγγελίας. Σχεδιάζεται να πάρουν τη μορφή πρότασης νόμου και να μεταφερθούν στη Βουλή, υποχρεώνοντας έτσι την κυβέρνηση να τοποθετηθεί συγκεκριμένα πάνω σε αυτές.

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις για την πρώτη κατοικία και την αγροτική γη, 120 δόσεις για οφειλές, αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αυστηρότερους κανόνες για servicers και funds, δικαιώματα των οφειλετών και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης επανήλθε χθες στο θέμα, επιμένοντας ιδιαίτερα στο δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών πριν από την πώληση ενός δανείου σε fund και επιχειρώντας ταυτόχρονα να αποκρούσει την κυβερνητική κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει σε λογικές του «Δεν Πληρώνω».

Η ένταση με την οποία έχει αντιδράσει η κυβέρνηση δείχνει, πάντως, ότι στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως βρήκαν ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να πιέσουν ουσιαστικά το Μαξίμου. Η αντιπαράθεση για τα κόκκινα δάνεια έχει ήδη ανέβει αρκετούς τόνους, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υπερασπίζεται στην πράξη τα συμφέροντα των funds και την κυβέρνηση να απαντά ότι οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ανεφάρμοστες.

Το δεύτερο μέτωπο: ακρίβεια και ολιγοπώλια

Το δεύτερο μεγάλο χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη για τη ΔΕΘ φαίνεται ότι θα είναι η ακρίβεια και ειδικότερα η λειτουργία των ολιγοπωλίων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ότι από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες για τη θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

Σύμφωνα με όσα προανήγγειλε, ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τις επιμέρους αυξήσεις τιμών στη δομή της ίδιας της αγοράς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αφήνει ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους να λειτουργούν σε ολιγοπωλιακές συνθήκες.

«Η ΝΔ για λόγους ιδεοληπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων είναι πάντα με τα ολιγοπώλια», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δείχνοντας και το ύφος με το οποίο σκοπεύει να κινηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση «κυβερνησιμότητα»

Πίσω όμως από τις επιμέρους προτάσεις υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πολιτικό στοίχημα. Η Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζει ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον μόνο να ασκήσει αποτελεσματική αντιπολίτευση στη ΝΔ. Είναι να πείσει ένα μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας ότι διαθέτει έτοιμη και εφαρμόσιμη κυβερνητική πρόταση.

Γι’ αυτό και η φετινή ΔΕΘ σχεδιάζεται ως κάτι περισσότερο από μια σειρά εξαγγελιών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, μεγάλο μέρος των προτάσεων που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αμέσως μετά να μεταφερθεί στη Βουλή με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν θα περιοριστεί σε τροπολογίες, αλλά σχεδιάζει την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων νόμου, με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα ενός κόμματος που δεν λέει απλώς τι θα άλλαζε, αλλά παρουσιάζει και τον τρόπο με τον οποίο θα το έκανε.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιχείρηση «κυβερνησιμότητα», σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπο με δημοσκοπική στασιμότητα αλλά και με την πίεση που προκαλεί στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Η οικονομία, επομένως, αποκτά διπλή σημασία για τον Νίκο Ανδρουλάκη: από τη μία αποτελεί το βασικό πεδίο στο οποίο επιχειρεί να φθείρει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και, από την άλλη, το πεδίο στο οποίο θέλει να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παρουσιάσει μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Η ΔΕΘ θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ αυτής της στρατηγικής.

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