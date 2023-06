Η Αριάνα Γκράντε ανέβασε ένα βίντεο στο Tik Tok που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της καθώς η τραγουδίστρια μοιάζει πολύ αδυνατισμένη.

Το video είχε σκοπό να προμοτάρει την εταιρία καλλυντικών της R.E.M Beauty. Στο βίντεο, το οποίο γυρίστηκε στο σπίτι της, φορούσε ένα ροζ μπλουζάκι και σε ένα πλάνο είχε ένα λευκό φούτερ με κουκούλα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αλογοουρά, γεγονός που άφηνε τον λαιμό και τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ακάλυπτα και ορατά.

Πολλοί παρατήρησαν πως η Γκράντε έχει χάσει κιλά και ανησύχησαν για την υγεία της, ενώ πολλοί τη χαρακτήρισαν αγνώριστη.

«Ποιος άλλος γνωρίζει το συναίσθημα; Το μακιγιάζ κάνει όλη τη διαφορά… αλλά ποτέ δεν θα χορτάσουμε το #attheborderline eyeliner marker ή το μολύβι χειλιών», σχολίασε η τραγουδίστρια.

Οι περισσότεροι δεν σχολίασαν τίποτα για προϊόν αλλά επικεντρώθηκαν στη δραστική αλλαγή της εμφάνισής της.

«Κάποιος είπε ότι μοιάζει με AI generated», σχολίασε ένας θαυμαστής.

Ένας άλλος ακόλουθος πρόσθεσε: «Κάθε φορά που βλέπω φωτογραφίες αυτής της γυναίκας, φαίνεται διαφορετική».

Ένα τρίτο άτομο παρατήρησε: «Παλιά ήταν όμορφη…».

Τέτοιου είδους σχόλια είχε δεχτεί και πριν λίγο καιρό και μάλιστα είχε αποφασίσει να δώσει τη δική της απάντηση λέγοντας «Ήθελα απλώς να αντιμετωπίσω τις ανησυχίες σας σχετικά με το σώμα μου και να μιλήσω λίγο για το τι σημαίνει να είσαι ένα άτομο με σώμα και να σε βλέπουν και να σου δίνουν τόσο μεγάλη προσοχή».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευγενικοί και λιγότερο άνετοι στο να σχολιάζουμε τα σώματα των ανθρώπων, ό,τι κι αν συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να φαίνεσαι υγιής και όμορφος. Ξέρω προσωπικά, για μένα, το σώμα με το οποίο συγκρίνετε το σημερινό μου σώμα ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή του σώματός μου».

Ariana Grande sparks concern with weight loss after asking fans to 'be gentle'https://t.co/bjm8cxFIta pic.twitter.com/uzrZAQ0m0N