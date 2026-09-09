Γερμανία: Σφοδρή κόντρα μεταξύ Μερτς και Βάιντελ στην Bundestag – «Είστε καταστροφική δύναμη», «o χρόνος σας τελείωσε»

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Σε αντιπαράθεση υψηλών τόνων εξελίχθηκε η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για τον προϋπολογισμό στην Bundestag. «Είστε μια καταστροφική δύναμη», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απευθυνόμενος στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι παρελθόν. Ο χρόνος σας τελείωσε», είπε η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ και περιέγραψε το σχέδιο του προϋπολογισμού ως «δήλωση συνθηκολόγησης».

«Μην ξεχνάτε, δεν καταφέρατε την απόλυτη πλειοψηφία στην Σαξονία-‘Ανχαλτ και δεν θα την επιτύχετε ούτε σε άλλες εκλογές. Πουθενά στη Γερμανία. Είστε μια καταστροφική δύναμη», δήλωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Βουλής και επιφύλαξε δριμεία κριτική στην AfD για τη μεταναστευτική της πολιτική, με ειδική μνεία στην επιστροφή μεταναστών στην πατρίδα τους (Remigration), την οποία χαρακτήρισε «εθνοκάθαρση με βάση το χρώμα του δέρματος και την καταγωγή».

Όπως είπε, οι θέσεις της ακροδεξιάς εγκυμονούν κινδύνους για την αγορά εργασίας, όπου απασχολούνται πολλοί άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο καγκελάριος παραδέχθηκε πάντως λάθη στην ενεργειακή πολιτική «τα τελευταία δέκα χρόνια», υποστήριξε ωστόσο ότι η κυβέρνησή του τα διορθώνει και εγγυήθηκε ότι η Γερμανία θα έχει «ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό». Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε επίθεση προς την AfD, η οποία ζητά επανάληψη της προμήθειας καυσίμων από τη Ρωσία και έκανε λόγο για «γκροτέσκα αντιστροφή θύματος και θύτη», καθώς και για «σαφή συμπάθεια» προς τη Ρωσία. Αναφερόμενος μάλιστα στις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, οι οποίες αποδόθηκαν και επισήμως στη Μόσχα, ανέδειξε το γεγονός ότι η AfD «δεν έχει μέχρι τώρα πει ούτε λέξη για το θέμα».

Διακοπές, αποδοκιμασίες και… «βγάλτε τον σκασμό»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του καγκελάριου οι βουλευτές διέκοπταν με σχόλια και αποδοκιμαστικά σφυρίγματα, με αποτέλεσμα η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ να παρέμβει επανειλημμένα, απειλώντας ακόμη και με αποβολή από την αίθουσα. «Δεν είμαστε σε γήπεδο ποδοσφαίρου εδώ, αν συνεχίσετε θα σας αποβάλω», είπε χαρακτηριστικά η Κλέκνερ.

Ο ίδιος ο καγκελάριος παρέπεμψε σε κάποιο σημείο εμμέσως σε δήλωση του Γερμανού κωμικού Ντίτερ Νουρ: «Θα μπορούσα να σας παραθέσω μια ατάκα του Ντίτερ Νουρ τώρα, αλλά θα το αποφύγω. Διαβάστε τη μόνοι σας». Η επίμαχη φράση στην οποία αναφέρθηκε ο καγκελάριος ήταν: «Αν δεν έχεις ιδέα για κάτι, απλά βγάλε τον σκασμό».

Προηγουμένως η συμπρόεδρος της AfD Αλίς Βάιντελ είχε επικρίνει τον καγκελάριο για τις επιδόσεις της κυβέρνησής του, τονίζοντας ότι «ο λαός θέλει πολιτική αλλαγή», για να καταλήξει: «Είναι σαφές ότι δεν έχετε λάβει το μήνυμα (της κάλπης). Αυτό όμως δεν είναι και τόσο άσχημο, καθώς ο χρόνος σας έχει τελειώσει». Στην ομιλία της έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνουν «εντατικές απελάσεις» και να ανακοπεί η «μαζική μετανάστευση σε βάρος του συστήματος πρόνοιας», ενώ αναφέρθηκε σε αυξημένη εγκληματικότητα, βία με μαχαίρι και «απειλούμενο αστικό τοπίο». «Γιατί η Γερμανία πληρώνει περισσότερο και από τις ΗΠΑ αναπτυξιακή βοήθεια από τις ΗΠΑ; Υπάρχουν χρήματα για όλον τον κόσμο, αλλά όχι για τους πολίτες μας», ρώτησε η κυρία Βάιντελ, η οποία ζήτησε επανάληψη της προμήθειας ενέργειας από τη Ρωσία και υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση στραγγαλίζει την οικονομία και συνιστά «σπατάλη χρημάτων».

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