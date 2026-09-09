Νέα ήττα για την Κάλλας: Στο συρτάρι η επιτροπή της για την ευρωπαϊκή άμυνα μετά τις αντιδράσεις των 27

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H αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας αναγκάστηκε να ακυρώσει την επίσημη παρουσίασή της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας λίγα 24ωρα πριν την παρουσίαση της.

Η ομάδα με επικεφαλής τον πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν είχε επιφορτιστεί με τη σύνταξη έκθεσης με προτάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής.

Η παρουσίαση ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη Δευτέρα και είχαν ήδη σταλεί οι προσκλήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες δεν είχε προηγηθεί ουσιαστική συνεννόηση ούτε με τα κράτη-μέλη ούτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση της Ιταλίας, σύμφωνα με τη DW. Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Γκροσέτο φέρεται να ενοχλήθηκε όταν πληροφορήθηκε ότι είχε επιλεγεί ως μέλος η πρώην Ιταλίδα υπουργός Άμυνας Ρομπέρτα Πινότι, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τη Ρώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δυσαρέσκεια εκφράστηκε και από τη Γερμανία , ενώ ερωτήματα προκάλεσε και η συμμετοχή προσώπων από χώρες εκτός Ε.Ε, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Νορβηγία.

Οι αντιρρήσεις δεν περιορίζονταν στη διαδικασία. Αρκετές πρωτεύουσες εξέφρασαν φόβους ότι η νέα δομή θα επικάλυπτε εργασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τόσο εντός της Ε.Ε όσο και στο ΝΑΤΟ.

Η Κάλλας είχε ενημερώσει τους υπουργούς Άμυνας για την πρωτοβουλία κατά τη συνάντησή τους την περασμένη εβδομάδα στην Ιρλανδία, όμως για αρκετές κυβερνήσεις αυτό δεν συνιστούσε πραγματική διαβούλευση. Κράτη-μέλη προετοίμαζαν μάλιστα το Σαββατοκύριακο επιστολή με την οποία θα ζητούσαν ακύρωση της παρουσίασης και παραπομπή του θέματος σε προσεχή υπουργική συνάντηση.

Οριστικό τέλος για την ομάδα του Ράσμουσεν

Δεν χρειάστηκε να σταλεί. Έπειτα από πυκνές επαφές μεταξύ των πρωτευουσών, η παρουσίαση ακυρώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα δεν πρόκειται να αναβιώσει ενώ στο συρτάρι μπαίνει και η έκθεση που επρόκειτο να εκπονήσει ο Ράσμουσεν.

Η αποτυχία της πρωτοβουλίας έρχεται σε ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Εσθονή πολιτικό. Το Βερολίνο έχει ανοίξει παράλληλα συζήτηση για βαθιά μεταρρύθμιση της ΕΥΕΔ, προτείνοντας πολύ στενότερη σύνδεσή της με την Κομισιόν– ένα σχέδιο που ενώ τυπικά θα διεύρυνε τις αρμοδιότητες της Κάλλας, θα μπορούσε να την εντάξει σαφέστερα στην ιεραρχία υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Κάλλας έχει ξεκινήσει δική της διαβούλευση για το μέλλον της υπηρεσίας της, την ώρα που καλείται παράλληλα να αποκαταστήσει τις γέφυρες με πρωτεύουσες που μόλις την ανάγκασαν να εγκαταλείψει μια σημαντική πρωτοβουλία πριν καν αυτή ξεκινήσει.

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