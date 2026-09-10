Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όταν κάνεις “χρήση” τα τελευταία 30 χρόνια, παθαίνεις ανακοπή ή όχι; – Η οικογένειά του τον πρόδωσε» (Video)

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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή από ανακοπή καρδιάς, καθώς οι δυο τους υπήρξαν φίλοι και στενοί συνεργάτες για μια δεκαετία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος, ωστόσο, τόνισε ότι -όπως μαθαίνει από τον στενό κύκλο του εκλιπόντα τραγουδιστή- τον τελευταίο καιρό δεν ήταν καλά.

«Έπαθα σοκ, νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα. Μπήκα μέχρι και στο chat gpt για να δω αν είναι αλήθεια. Άρχισαν να μου έρχονται οι μνήμες από το καλοκαίρι του 1992 που τον βρήκα στην Πάτρα σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Τότε τον πήρα στη δισκογραφία και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν μάνατζέρ του για 10 χρόνια. Έκανα αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου, να βρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω super star. Ήμουν σαν πατέρας του Γιώργου, σαν αδελφός του, σαν φίλος του, σαν μανατζέρ του, όλα… Πηγαίναμε μαζί παντού», είπε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προβλήματα υγείας αλλά δεν θέλω να πω γιατί θα κατηγορηθώ. Και ειδικά τώρα που, τώρα που δεν είναι στη ζωή, δεν θέλω. Να σας κάνω μια ερώτηση που πάλι θα με κατηγορήσουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν είχε καρδιολογικό πρόβλημα. Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών τα τελευταία 30 χρόνια, παθαίνεις ανακοπή ή όχι; Να το ψάξουμε λοιπόν. Ο Γιώργος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το αίμα του είναι γεμάτο τοξίνες και πήγε να την αφαιρέσει και πήγε σε λάθος ιατρείο. Αυτό ας πούμε για να καταλάβετε ότι τη δεκαετία του ’70 το κάνανε οι Rolling Stones, αλλά σε κάτι κλινικές στην Ελβετία, ας πούμε. Όχι σε πολυκατοικίες εδώ πέρα» πρόσθεσε.

«Επειδή εγώ έχω επαφή με στιχουργούς, με συνθέτες, ακόμα και με ανθρώπους που και προχθές το βράδυ ήταν μαζί με το Γιώργο. Μαθαίνω τα πάντα. Ήξερα λοιπόν ότι ο Γιώργος, ο άνθρωπος ο οποίος, το παιδί που ανακάλυψα στα 20 του και τον έκανα σούπερ σταρ, δεν ήταν καλά. Τον τελευταίο χρόνο του τύχανε όλα αυτά και με την “προδοσία” της οικογένειάς του και όλα αυτά που του κάνανε, τον αποτελείωσε όλο αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα πρώτη φορά το ακούω ότι συνέβη. Δεν το ήξερα καν, αλλά ότι κυκλοφορούν σκληρά ναρκωτικά στη νύχτα το ξέρουν οι πάντες. Μην κάνετε κι εσείς ότι πέφτετε απ’ τα σύννεφα, θα τρελαθώ», κατέληξε ο Νίκος Μουρατίδης.

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