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12.09.2026 21:34

Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο

12.09.2026 21:34
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Τραγωδία στην Κύπρο με ένα παιδί μόλις τεσσάρων ετών να βρίσκει φρικτό θάνατο πέφτοντας από τον έκτο όροφο κτηρίου. 

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην περιοχή Έγκωμη σήμερα το απόγευμα (12/09).

Σύμφωνα με το Philenews το αγοράκι κάτω υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από κτήριο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το παιδί με καταγωγή από τη Νέα Γουινέα, φέρεται να έπεσε από το παράθυρο του 6ου ορόφου.

Ο τετράχρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο βρίσκεται και η Αστυνομία που διεξάγει εξετάσεις για τις συνθήκες της πτώσης του παιδιού.

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