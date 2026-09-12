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12.09.2026 21:50

Την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη το «ύστατο χαίρε» στον Σπύρο Χαλβατζή

12.09.2026 21:50
halvatzis (1)

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Η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 17:30, στο προαύλιο του ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974).

Ο χώρος βρίσκεται πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε ιστορικό στέλεχος για δεκαετίες του ΚΚΕ και νωρίτερα και της ΚΝΕ της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, ενώ συνελήφθη από την δικτατορία το 1967, έχοντας την ιδιότητα του γραμματέα της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς και εξορίστηκε σε Γυάρο, Λέρο και Ωρωπό.

Εξορίστηκε και δεύτερη φορά στη Γυάρο το Νοέμβρη του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στο Δ.Σ.

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