Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη 90η ΔΕΘ

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Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για οικονομία, εργασία, συντάξεις, φορολογία και κράτος παρουσιάζει από το βήμα της 90η ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παρακολουθήστε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη.

Επίσκεψη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ

Στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΔΕΘ–HELEXPO, περιηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επισκέφτηκε αρχικά τα περίπτερα μέσων ενημέρωσης, στη διαδρομή του δοκίμασε ένα κοκτέιλ με ρετσίνα ενώ μεταξύ άλλων βρέθηκε στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τους ανθρώπους της ομάδας να του χαρίζουν αναμνηστικά.

«Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ν. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπου τον υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, Άρης Παναγιωτίδης.

Ο κ. Παναγιωτίδης έδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συμβολικά δώρα και τον ενημέρωσε για το ERTFLIX και για τις δυνατότητες του ραδιοφώνου της νέας εποχής, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής να μιλά ζωντανά στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, τον 102 fm, όπου τόνισε ότι απόψε στο Βελλίδειο θα παρουσιάσει το πρώτο προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, το τι θα κάνει δηλαδή τους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στα πρώτα νομοσχέδια, που όπως τόνισε θα αφορούν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων. Όπως ανέφερε, θα μπει τέλος στην golden visa και θα υπάρξει ένα νέο ταμείο για το δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών.

Η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη κορυφώνεται με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το βράδυ του Σαββάτου και τη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, στο φινάλε της 90ής ΔΕΘ.

Από την αντιπολίτευση στην κυβερνητική εικόνα

Ο πρώτος στόχος είναι να εμφανιστεί όχι απλώς ως αρχηγός ενός ιστορικού κόμματος της αντιπολίτευσης, αλλά ως επικεφαλής μιας παράταξης έτοιμης να κυβερνήσει. Γι’ αυτό και η ομιλία αναμένεται να δομηθεί γύρω από την έννοια της «πολιτικής αλλαγής με πρόγραμμα και ήθος», την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε και στην πρόσφατη εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.

Ο Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να αντιπαραθέσει στο κυβερνητικό αφήγημα των επιδομάτων και των φορολογικών παρεμβάσεων ένα διαφορετικό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Το ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει ότι η χώρα χρειάζεται μόνιμες αλλαγές και όχι έκτακτες επιταγές, με έμφαση στην αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, στην προστασία της εργασίας, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους.

Στέγη, χρέη και εισόδημα στην πρώτη γραμμή

Στις κεντρικές προγραμματικές αιχμές αναμένεται να βρεθεί το στεγαστικό, με πρόταση για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, αύξηση της προσφοράς προσιτών ακινήτων, περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση και αυστηρότερο πλαίσιο για την αγορά κατοικιών μέσω Golden Visa. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να παρουσιάσει τη στέγη ως το κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα της νέας γενιάς, συνδέοντάς την με το δημογραφικό, τους χαμηλούς μισθούς και τη φυγή νέων ανθρώπων στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί και στο ιδιωτικό χρέος, για το οποίο ο Ανδρουλάκης έχει ήδη παρουσιάσει έντεκα δεσμεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, αυστηροί κανόνες και κυρώσεις για funds και servicers, η δυνατότητα του δανειολήπτη να αποκτά το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund, η αναστολή αναγκαστικών μέτρων όσο βρίσκεται σε εξέλιξη πραγματική διαπραγμάτευση και η δημιουργία επιτροπών διευθέτησης οφειλών σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Στο κοινωνικό πεδίο, το πακέτο περιλαμβάνει την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και νέο ΕΚΑΣ, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εργαζομένους και επαναφορά των 120 δόσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Για τις οικογένειες προβλέπεται καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, ενώ για τους αγρότες το ΠΑΣΟΚ προτείνει αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενεργειακές κοινότητες για συνεταιρισμούς, αυστηρότερους ελέγχους στις παράνομες ελληνοποιήσεις και προστασία της παραγωγικής αγροτικής γης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης το νέο ΕΣΥ, η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, το εθνικό απολυτήριο και η αναδιοργάνωση του κράτους μέσα από το σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής», με ένα ισχυρότερο ΑΣΕΠ, λιγότερη «συμβουλοκρατία», αξιοκρατία και ουσιαστική αποκέντρωση. Πρόκειται για το προγραμματικό υλικό που παρουσίασε αναλυτικά ο Ανδρουλάκης στις 3 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να εξειδικεύσει στη Θεσσαλονίκη.

Η μάχη της δεύτερης θέσης με τον Τσίπρα

Το δεύτερο και περισσότερο επείγον στοίχημα αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού και η δυναμική που επιδιώκει να δημιουργήσει στον χώρο της Κεντροαριστεράς έχουν πιέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση και καλείται να επιχειρήσει την ανατροπή.

Για τον Ανδρουλάκη, επομένως, δεν αρκεί να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός φορέας της δημοκρατικής παράταξης και ότι δεν πρόκειται να παραδώσει στον Τσίπρα ούτε την πολιτική του κληρονομιά ούτε την προοπτική της κυβερνητικής εναλλακτικής λύσης.

Η αντιπαράθεση θα στηριχθεί κυρίως στη σύγκριση αξιοπιστίας. Από τη μία, το ΠΑΣΟΚ θα προβάλει τη θεσμική του παρουσία, την κοινοβουλευτική του συγκρότηση, τα στελέχη και τις επεξεργασμένες προτάσεις του· από την άλλη, θα υπενθυμίζει τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, τον νόμο Κατρούγκαλου, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων στα funds.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Ανδρουλάκης είναι ότι η επιλογή των πολιτών δεν περιορίζεται μεταξύ της παραμονής του συστήματος Μητσοτάκη και της επιστροφής σε μια κυβερνητική εμπειρία που έχει ήδη κριθεί. Η δυσκολία, βέβαια, βρίσκεται στο να μετατρέψει αυτήν την επιχειρηματολογία σε θετική πολιτική προσδοκία και όχι σε έναν διμέτωπο αγώνα άμυνας.

Το μεγάλο ξεκαθάρισμα για τις συνεργασίες

Η συνέντευξη Τύπου της Κυριακής αναμένεται να έχει ένα κεντρικό ερώτημα: τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εάν από τις κάλπες δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση;

Μέχρι σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει στην πολιτική αυτονομία και δηλώνει ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ωστόσο, τα επίμονα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, ακόμη και με άλλο πρόσωπο αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, λειτουργούν διαβρωτικά για την αντιπολιτευτική στρατηγική του κόμματος.

Ο Ανδρουλάκης καλείται, συνεπώς, να καταστήσει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τον ρόλο του κυβερνητικού συμπληρώματος, ούτε με τον σημερινό πρωθυπουργό ούτε με μια αλλαγή προσώπου που θα άφηνε άθικτη την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εάν το μήνυμα παραμείνει θολό, το κόμμα κινδυνεύει να συρθεί μέχρι τις εκλογές απολογούμενο για μια συγκυβέρνηση που δεν έχει προτείνει, αλλά ούτε έχει αποκλείσει με τρόπο που να κλείνει κάθε σχετική συζήτηση.

Αυτό είναι τελικά το πραγματικό διακύβευμα της ΔΕΘ για τον Νίκο Ανδρουλάκη: να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική δύναμη, να πείσει ότι μπορεί να ξανακερδίσει τη δεύτερη θέση και να διαμορφώσει έναν καθαρό δρόμο προς την πολιτική αλλαγή. Όχι ως πρόθυμος εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως αντίπαλο δέος τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

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