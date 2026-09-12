Μπουρίνι «χτύπησε» τη Θεσσαλονίκη – Εντυπωσιακό το «self cloud»

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Να επιβεβαιώσει τις προγνώσεις των μετεορολόγων βάλθηκε ο καιρός.

Τα προγνωστικά μοντέλα της ΕΜΥ και του Meteo, που έδειχναν από νωρίς επιδείνωση με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου.

Έντονες καταιγίδες ξέσπασαν στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο.

Η σταδιακή επέλαση της κακοκαιρίας άρχισε από τη Θεσσαλονίκη, με τις εικόνες από το Forecast Weather να δείχνουν πολύ μεγάλο self cloud.

Έντονες καταιγίδες καταγράφηκαν στην κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα και την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα κινούνται ανατολικά.

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