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12.09.2026 20:23

Μεγάλη νεροποντή στη Θεσσαλονίκη πριν από τη συναυλία του Ρέμου (Video)

12.09.2026 20:23
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Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με τα βίντεο από την κακοκαιρία να καταγράφουν την ένταση του φαινομένου.

H συναυλία του δημοφιλούς τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτή την ώρα σε αναμονή, καθώς η καταρρακτώδης βροχή που πλήττει την πόλη έχει ανατρέψει τον αρχικό προγραμματισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα και η συναυλία εξακολουθεί να είναι προγραμματισμένη κανονικά. Ωστόσο, η πορεία των καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες θα καθορίσει εάν οι συνθήκες θα επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρά τη βροχή, αρκετός κόσμος παραμένει στο σημείο, αναμένοντας νεότερη ενημέρωση για το εάν και πότε θα ξεκινήσει η συναυλία.

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