Κατερίνα Στανίση: «Λύγισε» για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Αχ, ρε Γιώργο… Έφυγε τζάμπα» (Video)

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η Κατερίνα Στανίση, με αφορμή τον θάνατο του καλού της συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γνωστή λαϊκή ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον τραγουδιστή, αλλά και στη συνεργασία τους πριν από μερικά χρόνια. Μάλιστα, όταν προβλήθηκαν στο πλατό πλάνα από κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή, η ίδια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Αχ, ρε Γιώργο» αναφώνησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Στανίση με μάτια βουρκωμένα.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την απώλειά του, αναφέρθηκε με θερμά λόγια τόσο στον χαρακτήρα όσο και στην καλλιτεχνική του πορεία, θυμούμενη τις όμορφες στιγμές που είχαν περάσει μαζί.

«Είναι λυπηρό που ήρθα να μιλήσω για το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή, τόσο νέος, που ‘χε να δώσει τόσα πολλά. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί. Περάσαμε τόσο πολύ καλά… Χαμογελαστός, σωστός στη δουλειά του, δεν θυμάμαι τίποτα το κακό από αυτό το παιδί».

Ιδιαίτερα φορτισμένη, η Κατερίνα Στανίση εξέφρασε και τη στενοχώρια της για όσα, όπως πιστεύει, βίωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

«Έφυγε τζάμπα, αυτό θα πω. Έφυγε και τον τελευταίο καιρό περνούσε και άσχημα. Έφυγε στεναχωρημένος, πιστεύω, αυτό είναι που με στενοχωρεί και εμένα» εκμυστηρεύτηκε στην Αναστασία Γιάμαλη, στον αέρα της εκπομπής του MEGA.

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