search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 22:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 20:10

Κατερίνα Στανίση: «Λύγισε» για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Αχ, ρε Γιώργο… Έφυγε τζάμπα» (Video)

12.09.2026 20:10
stanisi-mazonakis (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Καλεσμένη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η Κατερίνα Στανίση, με αφορμή τον θάνατο του καλού της συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γνωστή λαϊκή ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον τραγουδιστή, αλλά και στη συνεργασία τους πριν από μερικά χρόνια. Μάλιστα, όταν προβλήθηκαν στο πλατό πλάνα από κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή, η ίδια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Αχ, ρε Γιώργο» αναφώνησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Στανίση με μάτια βουρκωμένα.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την απώλειά του, αναφέρθηκε με θερμά λόγια τόσο στον χαρακτήρα όσο και στην καλλιτεχνική του πορεία, θυμούμενη τις όμορφες στιγμές που είχαν περάσει μαζί.

«Είναι λυπηρό που ήρθα να μιλήσω για το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή, τόσο νέος, που ‘χε να δώσει τόσα πολλά. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί. Περάσαμε τόσο πολύ καλά… Χαμογελαστός, σωστός στη δουλειά του, δεν θυμάμαι τίποτα το κακό από αυτό το παιδί».

Ιδιαίτερα φορτισμένη, η Κατερίνα Στανίση εξέφρασε και τη στενοχώρια της για όσα, όπως πιστεύει, βίωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

«Έφυγε τζάμπα, αυτό θα πω. Έφυγε και τον τελευταίο καιρό περνούσε και άσχημα. Έφυγε στεναχωρημένος, πιστεύω, αυτό είναι που με στενοχωρεί και εμένα» εκμυστηρεύτηκε στην Αναστασία Γιάμαλη, στον αέρα της εκπομπής του MEGA.

Διαβάστε επίσης:

«Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει»: Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)

Nivo: Ζήτησε να σηκωθούν όλοι όρθιοι και τραγούδησε το «Θέλω να γυρίσω» για τον Μαζωνάκη (Video)

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tentoglou (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τεντόγλου έγραψε ξανά ιστορία στη Βουδαπέστη: «Πέταξε» στα 8,35μ. και κατέκτησε το ιστορικό Ultimate Championship (Video)

halvatzis (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη το «ύστατο χαίρε» στον Σπύρο Χαλβατζή

kiprosasthenoforo1
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο

ofi (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1: Η «μπαλωθιά» του Κόντρο «μαύρισε» το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ

seismos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Το ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια και επί Πολάκη» – Τι λέει για ιατρικό τουρισμό και... Τουρκία

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: «Φασίστας» ο Τραμπ, λέει η Ιλχάν Ομάρ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ίλχαν Ομάρ κατηγορείται ότι «παντρεύτηκε τον αδελφό της»

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 22:04
tentoglou (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τεντόγλου έγραψε ξανά ιστορία στη Βουδαπέστη: «Πέταξε» στα 8,35μ. και κατέκτησε το ιστορικό Ultimate Championship (Video)

halvatzis (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη το «ύστατο χαίρε» στον Σπύρο Χαλβατζή

kiprosasthenoforo1
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο

1 / 3