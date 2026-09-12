Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 20:51 το βράδυ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,1 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κεφαλονιά και σε περιοχές γύρω από το νησί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ έχουν καταγραφεί πολλοί μετασεισμοί από 1,8 έως 3 Ρίχτερ.

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