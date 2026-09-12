Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 20:51 το βράδυ.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,1 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κεφαλονιά και σε περιοχές γύρω από το νησί.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ έχουν καταγραφεί πολλοί μετασεισμοί από 1,8 έως 3 Ρίχτερ.
Διαβάστε επίσης:
Μπουρίνι «χτύπησε» τη Θεσσαλονίκη – Εντυπωσιακό το «self cloud»
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του – Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο
Βοιωτία: Συνελήφθη αλλοδαπός για εμπορία ανθρώπων, 8 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.