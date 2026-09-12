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12.09.2026 19:13

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του – Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο

12.09.2026 19:13
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Τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε γνωστές η οικογένειά του, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει, η σορός του θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία και ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι φίλοι και φίλες το επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η «λαϊκή αγρύπνια», όπως τη χαρακτηρίζει η οικογένεια, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ως φόρος τιμής και αγάπης στη μνήμη του.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια απευθύνει παράλληλα θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώνει ότι ενημερώνει το κοινό «με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», καλώντας όσους τον αγάπησαν, να τον αποχαιρετήσουν στην αγαπημένη του εκκλησία.

Η ανακοίνωση

Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά  όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.  

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη

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