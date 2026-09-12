Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με πάρτι-έκπληξη στο σπίτι

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Τα 46α γενέθλιά της γιόρτασε η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και στενούς φίλους, οι οποίοι φρόντισαν να κάνουν τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή.
Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας υποδέχτηκε τη νέα χρονιά της ζωής της σε ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα, καθώς οι δικοί της άνθρωποι είχαν οργανώσει για εκείνη ένα πάρτι-έκπληξη στο σπίτι της.
Η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες στιγμές από τη βραδιά, μέσα από στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα social media.
Η χαρά της για την έκπληξη που της ετοίμασαν οι αγαπημένοι της ήταν εμφανής, ενώ από τη γιορτή δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις.
Έχοντας δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση με το κοινό που την ακολουθεί, η Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχτηκε τα 46 της χρόνια με χαμόγελο, θετική διάθεση και, κυρίως, έχοντας κοντά της ανθρώπους που αγαπά.
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