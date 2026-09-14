Ακίνητα: «Πρωταθλήτρια» στις αυξήσεις και η Ελλάδα, +24,5% ανέβηκαν οι κατοικίες σε 3 χρόνια – Τι δείχνει η παγκόσμια κατάταξη

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Στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών βρίσκεται η Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας με αριθμούς αυτό που βιώνουν τα τελευταία χρόνια όσοι επιχειρούν να αγοράσουν σπίτι.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Global Property Guide, οι ονομαστικές τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 25,47% μέσα σε μία τριετία, επίδοση που την τοποθετεί στη 15η θέση της συνολικής ευρωπαϊκής κατάταξης και στη δεκάδα της λίστας που παρουσίασε ο οργανισμός στην τελευταία ανάρτησή του.

Στην κορυφή βρίσκεται το Μαυροβούνιο με +70,5%, ενώ ακολουθούν, στη συγκεκριμένη λίστα, η Ανδόρα (+53,5%), η Βουλγαρία (+53,3%), η Ουγγαρία (+49,4%), η Πορτογαλία (+46,6%) και η Κροατία (+41%). Ισπανία και Ελλάδα καταγράφουν αντίστοιχα άνοδο 29,5% και 25,5%.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική άνοδος δεν εξαφανίζεται όταν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός: σε πραγματικούς όρους οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 19,03% στην τριετία.

Και η μεγαλύτερη εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή: στην πενταετία, οι ονομαστικές τιμές κατοικιών στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 60,84%.

Με άλλα λόγια, η συζήτηση για το στεγαστικό δεν αφορά απλώς ακριβά ενοίκια. Αφορά πλέον και μια αγορά κατοικίας που απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα από τις οικονομικές δυνατότητες ενός σημαντικού τμήματος των νοικοκυριών.

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