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14.09.2026 11:26

Κόνιτσα: Για 15η ημέρα καίει η φωτιά στην Τραπεζίτσα

14.09.2026 11:26
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Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της.

Στο πεδίο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα.

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στις ενεργές εστίες που επιμένουν μέσα στο δύσβατο ορεινό ανάγλυφο, αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, και συνέχισε να καίει ακόμη και μετά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, πάνω από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

Το δύσβατο έδαφος, οι χαράδρες και η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης από επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

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