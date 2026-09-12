Κόνιτσα: Φωτιά σε δασική έκταση, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Παράλληλα, ο Δήμος Κόνιτσας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας μηχάνημα έργου.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιάς: Σύλληψη 31χρονου μέσα σε πλοίο για κατοχή ναρκωτικών

Θάνατος Μαζωνάκη: Φωτογραφία του τραγουδιστή στο ιατρείο βρέθηκε στο κινητό της γιατρού – Διέγραψαν δεδομένα στον υπολογιστή, καθάρισαν τον χώρο (Video)

Αστυνομικοί εντόπισαν παράνομο καζίνο σε μαγαζί στην Αθήνα – Πέντε συλλήψεις (Video)