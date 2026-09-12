Θάνατος Μαζωνάκη: Φωτογραφία του τραγουδιστή στο ιατρείο βρέθηκε στο κινητό της γιατρού – Διέγραψαν δεδομένα στον υπολογιστή, καθάρισαν τον χώρο (Video)

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις ψηφιακές έρευνες να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Στο κινητό της γιατρού φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή μέσα στο ιατρείο, εύρημα που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου είχαν διαγραφεί καταχωρίσεις και ραντεβού, ενώ από την ψηφιακή έρευνα κατέστη δυνατή η ανάκτηση δεδομένων που είχαν διαγραφεί. Το περιεχόμενο των ανακτημένων στοιχείων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο οι Αρχές το θεωρούν κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η εικόνα που προκύπτει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, καθώς υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της ώρας που φέρεται να δηλώθηκε αρχικά και των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα.

Επίσης σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ανακολουθία στις καταθέσεις όλων των παρευρισκόμενων, καθώς η μία γραμματέας ανέφερε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 14:00 με 14:30, ενώ η δεύτερη γραμματέας στις 15:30. Την ίδια στιγμή η ίδια η γιατρός δήλωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε μετά τις 16:00.

Μάλιστα, η ίδια φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία πως ρώτησε τον τραγουδιστή αν είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και εκείνος της απάντησε θετικά. Παρ’ όλα αυτά προχώρησε στη διαδικασία.

Το κενό των 87 λεπτών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το χρονικό διάστημα από την κατάρρευση του τραγουδιστή έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα κενό 87 λεπτών μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, με τις Αρχές να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στο ιατρείο και ποιες ενέργειες έγιναν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής παρουσίασε το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 13:55. Η ώρα αυτή φέρεται να μην ταυτίζεται με την ώρα προσέλευσης που είχε καταχωριστεί, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η αρχική καταχώριση είχε διαγραφεί και εμφανίστηκε μεταγενέστερη ώρα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τα ψηφιακά ίχνη, τις καταχωρίσεις των ραντεβού, τα δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές και τις επικοινωνίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονολόγιο.

Καθαρίστηκε ο χώρος μετά το περιστατικό

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση αφορά την κατάσταση του ιατρείου μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε μετά το περιστατικό, όπως και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το κλιμάκιο των γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσε κατά την αυτοψία και ανέφερε στους αστυνομικούς, πως τα σωληνάκια του μηχανήματος είχαν καθαριστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί DNA από μία εξέτασή τους στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα για περίπου 42 λεπτά. Οι ιατρικοί φάκελοι που έχουν τεθεί υπό εξέταση δείχνουν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν πραγματοποιούνταν καρδιολογικός έλεγχος.

Μετά την κατάρρευσή του, σύμφωνα με τις καταθέσεις, έγινε ΚΑΡΠΑ και χορηγήθηκαν δύο δόσεις αδρεναλίνης. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές για το εάν πραγματοποιήθηκε απινίδωση, καθώς ο ένας γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, ενώ η σύζυγός του κατέθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν «ΚΑΡΠΑ και απινίδωση».

Η πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για τη διαδικασία

Σημαντικό σκέλος της δικογραφίας αποτελεί και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θέτει ερωτήματα σχετικά με το εάν υπήρχε ιατρική ένδειξη για την πραγματοποίησή της και εάν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιεί τέτοιες πράξεις.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι, κατά την άποψή του, τα στοιχεία της υπόθεσης μπορούν να οδηγήσουν σε μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ίδιος έχει κάνει λόγο για στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, παραπέμπουν σε «αποδοχή του αποτελέσματος», υποστηρίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση έγινε εκτός νοσοκομείου και από γιατρούς που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν διέθεταν την απαιτούμενη ειδικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πληροφορία ότι οι γιατροί φέρονται να αναζήτησαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης του τραγουδιστή. Το συγκεκριμένο στοιχείο, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα ψηφιακά ευρήματα, αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω αξιολόγησης από τις Αρχές.

Στο μικροσκόπιο και ο απινιδωτής

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ύπαρξη ή μη απινιδωτή στο ιατρείο.

Ιατροδικαστικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην υπόθεση αναφέρουν ότι η ύπαρξη απινιδωτή θα μπορούσε να είχε καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση της ανακοπής.

Το κενό των 87 λεπτών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το χρονικό διάστημα από την κατάρρευση του τραγουδιστή έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα κενό 87 λεπτών μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, με τις Αρχές να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στο ιατρείο και ποιες ενέργειες έγιναν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής παρουσίασε το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 13:55. Η ώρα αυτή φέρεται να μην ταυτίζεται με την ώρα προσέλευσης που είχε καταχωριστεί, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η αρχική καταχώριση είχε διαγραφεί και εμφανίστηκε μεταγενέστερη ώρα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τα ψηφιακά ίχνη, τις καταχωρίσεις των ραντεβού, τα δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές και τις επικοινωνίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονολόγιο.

Καθαρίστηκε ο χώρος μετά το περιστατικό

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση αφορά την κατάσταση του ιατρείου μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε μετά το περιστατικό, όπως και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το κλιμάκιο των γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσε κατά την αυτοψία και ανέφερε στους αστυνομικούς, πως τα σωληνάκια του μηχανήματος είχαν καθαριστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί DNA από μία εξέτασή τους στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα για περίπου 42 λεπτά. Οι ιατρικοί φάκελοι που έχουν τεθεί υπό εξέταση δείχνουν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν πραγματοποιούνταν καρδιολογικός έλεγχος.

Μετά την κατάρρευσή του, σύμφωνα με τις καταθέσεις, έγινε ΚΑΡΠΑ και χορηγήθηκαν δύο δόσεις αδρεναλίνης. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές για το εάν πραγματοποιήθηκε απινίδωση, καθώς ο ένας γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, ενώ η σύζυγός του κατέθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν «ΚΑΡΠΑ και απινίδωση».

Η πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για τη διαδικασία

Σημαντικό σκέλος της δικογραφίας αποτελεί και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θέτει ερωτήματα σχετικά με το εάν υπήρχε ιατρική ένδειξη για την πραγματοποίησή της και εάν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιεί τέτοιες πράξεις.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι, κατά την άποψή του, τα στοιχεία της υπόθεσης μπορούν να οδηγήσουν σε μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ίδιος έχει κάνει λόγο για στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, παραπέμπουν σε «αποδοχή του αποτελέσματος», υποστηρίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση έγινε εκτός νοσοκομείου και από γιατρούς που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν διέθεταν την απαιτούμενη ειδικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πληροφορία ότι οι γιατροί φέρονται να αναζήτησαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης του τραγουδιστή. Το συγκεκριμένο στοιχείο, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα ψηφιακά ευρήματα, αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω αξιολόγησης από τις Αρχές.

Στο μικροσκόπιο και ο απινιδωτής

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ύπαρξη ή μη απινιδωτή στο ιατρείο.

Ιατροδικαστικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην υπόθεση αναφέρουν ότι η ύπαρξη απινιδωτή θα μπορούσε να είχε καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση της ανακοπής.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς υπήρχε διαθέσιμο στο ιατρείο, ποιος εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε και ποιες ενέργειες έγιναν από τους δύο γιατρούς μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Οι δύο γιατροί απολογούνται τη Δευτέρα

Οι δύο ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματική κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, παραμένουν κρατούμενοι και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση των ψηφιακών πειστηρίων, των καταθέσεων και των ιατροδικαστικών δεδομένων.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξουν τα ανακτημένα ψηφιακά δεδομένα, καθώς μπορούν να δώσουν απαντήσεις τόσο για την πραγματική ώρα άφιξης και παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο όσο και για όσα συνέβησαν κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο ξεχωριστού ελέγχου, κλιμάκια της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν το ιατρείο στο Κολωνάκι και προχώρησαν σε έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκεντρώθηκαν λογιστικά στοιχεία και σκληροί δίσκοι, ενώ ελέγχονται τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα.

Δεν γνώριζε ο ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Η Πολυτίμη Λεονάρδου μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που συνέταξε το πόρισμα για το ιατρείο που έκανε την πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε σημαντικές αποκαλύψεις.

Η ίδια ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι είχε ελέγξει το ιατρείο και το 2025 και ήταν επικεφαλής της επιτροπής που πραγματοποίησε τον πρόσφατο επανέλεγχο παρουσία των διωκτικών Αρχών, ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για όσα της είπε η γιατρός στον πρόσφατο έλεγχο που έγινε στο ιατρείο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα της είπε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχέος εντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις συναυλίες του.

Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Λεονάρδου η γιατρός της ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι απλά είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο.

Σημείωσε ότι στον έλεγχο που έκανε ο ΙΣΑ εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και, σύμφωνα με την ίδια, το σχετικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

Οι αναζητήσεις στο AI την ώρα της κρίσιμης κατάστασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με το MEGA, οι δύο γιατροί αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) τρόπους για να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη η επείγουσα κατάσταση.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν ποιος έκανε τη συγκεκριμένη αναζήτηση και ποια ακριβώς ώρα πραγματοποιήθηκε.

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