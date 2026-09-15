Έκθεση-κόλαφος για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στις ΗΠΑ: Μετανάστες σε κελιά-κλουβιά και άθλιες συνθήκες κράτησης (Photos)

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Σοκαριστική εικόνα για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο διαβόητο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» της Φλόριντα αποκαλύπτει εσωτερική έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Άνθρωποι κλείνονταν ακόμη και σε μεταλλικά κελιά επιφάνειας μόλις 1,67 τετραγωνικού μέτρου, ενώ οι ελεγκτές κατέγραψαν υπερπληθυσμό, έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και σοβαρά προβλήματα υγιεινής.

Η πρακτική του εγκλεισμού στα μικροσκοπικά κελιά χαρακτηρίζεται μάλιστα «άνευ προηγουμένου» για κέντρο κράτησης που έχει ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κρατουμένων και θέτει ευθέως ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου

Το κέντρο κράτησης, που έγινε γνωστό ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες», λειτούργησε στη Φλόριντα για περίπου έναν χρόνο, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026.

Η ονομασία του παρέπεμπε τόσο στο διαβόητο νησί-φυλακή του Αλκατράζ, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, όσο και στους αλιγάτορες των γύρω ελών της Φλόριντα.

Η υπηρεσία του γενικού επιθεωρητή του DHS πραγματοποίησε απροειδοποίητη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις στις 21 Ιανουαρίου 2026, καταγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν οι μετανάστες.

Στην έκθεση, έκτασης περίπου 30 σελίδων και με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτεται ότι από τις 17 Ιουλίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 79 κρατούμενοι είχαν τοποθετηθεί σε μεταλλικά κελιά επιφάνειας περίπου 1,67 τετραγωνικού μέτρου.

Ο εγκλεισμός τους διαρκούσε από λίγα λεπτά μέχρι σχεδόν δύο ώρες.

«Άνευ προηγουμένου» πρακτική

Οι ίδιοι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν ιδιαίτερα βαριές διατυπώσεις για όσα αντίκρισαν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η χρησιμοποίηση τόσο μικρών μεταλλικών χώρων για τον εγκλεισμό ανθρώπων, ανεξαρτήτως αιτίας, «δεν είχε προηγούμενο» στα κέντρα κράτησης που είχε εξετάσει μέχρι σήμερα η υπηρεσία.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η κράτηση ανθρώπων σε τόσο περιορισμένους χώρους δημιουργεί «μεγάλους κινδύνους» για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Η υπηρεσία είναι σαφής και ως προς τη μεταχείριση των κρατουμένων, τονίζοντας ότι η χρήση των συγκεκριμένων κελιών «δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ως προς τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Τα αποκαλούσαν χώρους «ηρεμίας»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εξήγηση που έδωσε το προσωπικό του κέντρου για τη λειτουργία των μικροσκοπικών κελιών.

Οι υπεύθυνοι τα χαρακτήριζαν χώρους «ηρεμίας», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν ώστε οι κρατούμενοι να μπορούν να «περνούν κάποια ώρα μόνοι» και να «ησυχάζουν».

Το προσωπικό διαβεβαίωσε ακόμη τους ελεγκτές ότι οι μετανάστες δεν κλειδώνονταν μέσα στους συγκεκριμένους χώρους.

Ωστόσο, στα μεταλλικά κελιά υπήρχαν εγκατεστημένες κλειδαριές.

Υπερπληθυσμός, χωρίς επαρκή περίθαλψη και προβλήματα υγιεινής

Τα μικροσκοπικά κελιά δεν ήταν το μοναδικό σοβαρό πρόβλημα που κατέγραψε η έρευνα.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν υπερπληθυσμό στους χώρους κράτησης, ελλείψεις στην ιατρική περίθαλψη και κακές συνθήκες υγιεινής, συνθέτοντας μια εξαιρετικά επιβαρυμένη εικόνα για την καθημερινότητα των μεταναστών.

Το κέντρο είχε στηθεί, κατά τα φαινόμενα, βιαστικά σε χώρο όπου βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στα Έβεργκλεϊντς.

Οι κρατούμενοι διέμεναν σε εγκαταστάσεις που αποτελούνταν από υπόστεγα με λευκές στέγες και χωρίς παράθυρα, μέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον των ελών της Φλόριντα.

Η επίσκεψη Τραμπ και το «αστείο» με τους αλιγάτορες

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» είχε αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί το κέντρο λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το καλοκαίρι του 2025.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αστειευτεί για τους αλιγάτορες που ζουν στα γύρω έλη, παρουσιάζοντάς τους περίπου ως ένα επιπλέον μέτρο αποτροπής για όσους θα επιχειρούσαν να διαφύγουν.

«Έχουμε πολλούς φρουρούς, με μορφή αλιγατόρων», είχε πει χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες των μεταναστών

Οι αποκαλύψεις της επίσημης έρευνας έρχονται να προστεθούν στις καταγγελίες ανθρώπων που είχαν κρατηθεί στις εγκαταστάσεις.

Μετανάστες είχαν περιγράψει στο Γαλλικό Πρακτορείο αποκρουστικές συνθήκες κράτησης, ενώ το κέντρο είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τον τρόπο λειτουργίας του.

Πλέον, μετά το κλείσιμό του τον Ιούνιο του 2026, η έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας καταγράφει επισήμως ένα μέρος αυτής της πραγματικότητας: ανθρώπους στοιβαγμένους σε ανεπαρκείς χώρους και κρατούμενους ακόμη και σε μεταλλικά κελιά ελάχιστα μεγαλύτερα από έναν τηλεφωνικό θάλαμο, σε συνθήκες που η ίδια η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία χαρακτηρίζει πρωτοφανείς.

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