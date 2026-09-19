Ιωάννινα: Επιχείρηση διάσωσης 23χρονου σε δύσβατη περιοχή – Εντοπίστηκε τραυματισμένος

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Ευτυχή κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 23χρονου περιπατητή στην περιοχή Αρτοπούλα Ιωαννίνων, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου.

Μετά την κλήση μέσω του 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του σημείου, στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 23χρονο, ο οποίος βρισκόταν τραυματισμένος σε δύσβατη περιοχή.

Με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγη ώρα αργότερα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αποχωρούν από το σημείο.

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