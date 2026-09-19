«Δεν χρωστάω σε κανέναν να μένω η ίδια»: Η απάντηση της Ελένης Πετρουλάκη στα επικριτικά σχόλια

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Μέσα από ένα αυθόρμητο βίντεο στον λογαριασμό στο TikTok απάντησε η Ελένη Πετρουλάκη στα επικριτικά σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα για την εξωτερική της εμφάνιση.

Η γνωστή γυμνάστρια τοποθετήθηκε ανοιχτά για το πέρασμα του χρόνου, τις αλλαγές στο σώμα και το πρόσωπο, αλλά και για το φαινόμενο του ηλικιακού ρατσισμού που βιώνει και η ίδια.

«Βιώνω κι εγώ, λοιπόν, τον ηλικιακό ρατσισμό. Κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου, ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει», είπε.

Δήλωσε ευγνώμων για τη ζωή της και για τα τέσσερα υπέροχα κορίτσια που έχει αποκτήσει και σημείωσε πως είναι απόλυτα φυσιολογικό το πρόσωπό της να αλλάζει, καθώς αποτυπώνει τα συναισθήματα, το στρες, τις χαρές και τις λύπες μιας γεμάτης ζωής.

«Δεν χρωστάω, λοιπόν, σε κανέναν να παραμένω η ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή. Είμαι 55 ετών. Δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου. Έχω κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια. Δεν βάζω φίλτρο. Φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το πρόσωπό μου, ναι, έχει αλλάξει και είναι απόλυτα λογικό, όπως συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται, εκφράζεται, χαμογελάει, περνάει στρες, στεναχωριέται και μεγαλώνει. Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα. Πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου», διαμήνυσε.

Η Ελένη Πετρουλάκη τόνισε πως δεν την ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα, αλλά η υγεία, η δύναμη και η αυθεντικότητα.

Κλείνοντας, υπενθύμισε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι η ηλικία αλλάζει μόνο την εικόνα και ποτέ την αξία μας, προτρέποντας τον κόσμο να κοιτάζει πέρα από την επιφάνεια.

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