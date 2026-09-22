To Fox έκοψε δηλώσεις του Βανς: «Θα επιστρέψουμε αν αρχίσει να λέει κάτι σημαντικό» – Δεν «επέστρεψε» ποτέ… (Video)

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Το Fox News διέκοψε δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας: «Θα επιστρέψουμε αν αρχίσει να λέει κάτι σημαντικό». Αμέσως μετά, το κανάλι μετέδωσε τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και δεν επέστρεψε στην ομιλία του αντιπροέδρου.

😁 Fox News cut off Vance’s speech, saying: “We’ll come back if he starts saying something important”



After that, the channel switched to the UN General Assembly and did not return to the speech.



The clip quickly spread on social media. Fox News is considered one of the major… https://t.co/SwXa6YZMmj pic.twitter.com/mzTqnhTW09 September 22, 2026

Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά επειδή το Fox News θεωρείται ένα από τα πιο φιλο-Τραμπικά τηλεοπτικά κανάλια στις ΗΠΑ.

Η σύγκρουση του Τραμπ με Αμερικανούς δημοσιογράφους

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε σε δημοσιογράφους των CNN, MSNBC και Politico να παρακολουθούν εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα έντυπα ότι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις».

Στη συνέχεια, τα ΜΜΕ μήνυσαν τον Λευκό Οίκο. Οι δικηγόροι των δημοσιογράφων αμφισβητούν την εξαίρεση από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο παραβιάζει τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία.

Ο Τραμπ τέθηκε σε σίγαση κατά τη διάρκεια ομιλίας του

Η διαμαρτυρία κλιμακώθηκε αφότου τα ABC, CBS, NBC, CNN και Fox News ανέστειλαν την κοινή κάλυψη εκδηλώσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνήθως, οι τηλεοπτικοί σταθμοί παραχωρούν εκ περιτροπής τα τηλεοπτικά τους συνεργεία σε προεδρικές εκδηλώσεις και στη συνέχεια μοιράζουν το υλικό σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα, το CNN έπρεπε να παράσχει το υλικό, αλλά ο Λευκός Οίκος απέσυρε τον σταθμό από το πρόγραμμα. Άλλα δίκτυα αρνήθηκαν να το αντικαταστήσουν. Λόγω του μποϊκοτάζ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε μια ομιλία χωρίς ήχο και ακούστηκε μόνο από όσους ήταν γύρω του.

Για να αποφύγει την κατακραυγή από τους δημοσιογράφους, ο Λευκός Οίκος λάνσαρε το Trump TV, μια πλατφόρμα που προσφέρει αδιάκοπες μεταδόσεις των ομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ και των εκδηλώσεων της κυβέρνησής του. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι YouTube.

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