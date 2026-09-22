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ΥΓΕΙΑ

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22.09.2026 13:42

Οι συχνότεροι μύθοι για τους υδατάνθρακες και το σάκχαρο του αίματος

22.09.2026 13:42
carbohydrates

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Οι υδατάνθρακες συχνά παρεξηγούνται όσον αφορά τη θέση τους στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, καθώς διαδεδομένοι μύθοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως από άτομα με διαβήτη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας, οι κλασσικοί μύθοι για τους υδατάνθρακες είναι:

1) Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να αποφεύγουν όλους τους υδατάνθρακες.
2) Το είδος του υδατάνθρακα δεν έχει σημασία, αρκεί να είναι σε περιορισμένη μερίδα.
3) Τα φρούτα περιέχουν υπερβολική ποσότητα ζάχαρης.
4) Οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων είναι πάντα καλύτερες για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Θα πρέπει, λοιπόν, να τονιστεί ότι δεν είναι όλοι οι υδατάνθρακες επιβλαβείς και μάλιστα, οι σύνθετοι υδατάνθρακες, όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης και τα φρούτα, μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Σήμερα, καταρρίπτονται μύθοι όπως η ανάγκη αποφυγής όλων των υδατανθράκων, η άποψη ότι το είδος του υδατάνθρακα δεν έχει σημασία, καθώς και η εσφαλμένη αντίληψη ότι τα φρούτα περιέχουν υπερβολική ποσότητα ζάχαρης.

Αντ’ αυτού, προτείνεται μια ισορροπημένη προσέγγιση που περιλαμβάνει υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες σε συνδυασμό με πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά, για το βέλτιστο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Η τακτική κατανάλωση υδατανθράκων πλούσιων σε φυτικές ίνες και ελάχιστα επεξεργασμένων μπορεί πράγματι να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του σακχάρου και να μειώσει το συνολικό κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 13:51
carbohydrates
ΥΓΕΙΑ

Οι συχνότεροι μύθοι για τους υδατάνθρακες και το σάκχαρο του αίματος

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«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

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