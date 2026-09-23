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23.09.2026 10:06

Χρήστος Μενιδιάτης: «Είχα πάει κι εγώ στο ιατρείο της Καρνεάδου – Μου έκλεισε το ραντεβού ένας γνωστός μου» (Video)

23.09.2026 10:06
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Eπίσκεψη στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκάλυψε ότι είχε πραγματοποιήσει ο Χρήστος Μενιδιάτης, κατά το παρελθόν, περιγράφοντας την εμπειρία του με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας για τη δική του εμπειρία, ο τραγουδιστής τόνισε ότι του είχαν συστήσει τον εν λόγω γιατρό ως παθολόγου και επισκέφθηκε το ιατρείο του για παθολογικούς λόγους.

«Εγώ, συγκεκριμένα, είχα πάει και σ’ αυτόν τον κύριο (σ.σ. στον γιατρό της Καρνεάδου). Είχα βρεθεί σ’ αυτό το ιατρείο (σ.σ. στο Κολωνάκι) για λόγους παθολογικούς. Καμία σχέση δηλαδή. Ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει, όταν είχα κάποιο θέμα το οποίο δεν είναι τίποτα τελικά. Εκεί τον γνωριστήκαμε οι δυο μας, τίποτα παραπάνω. Μάλιστα ένας γνωστός μου έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση και δεν ξαναπήγα. Αυτό ήταν όλο»

Μιλώντας, τέλος, για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής έκανε λόγο για έναν άνθρωπο γλυκύτατο και δοτικό, εκφρά<ζοντας την πεποίθηση ότι ο τρόπος που έφυγε απότ η ζωή, ίσως γίνει η αιτία να σωθούν άλλοι άνθρωποι.

«Ο θάνατος του δεν έχει συγκλονίσει μόνο τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά όλο τον κόσμο. Είχαμε μιλήσει και πραγματικά απ’ όλα αυτά που ακούστηκαν δεν ήταν τίποτα ψέμα. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, δοτικός. Χωρίς να το ξέρει, ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του “αντίο” να γίνει η αρχή για κάτι πολύ καλό. Για να σωθεί κόσμος» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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