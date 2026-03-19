Έκρηξη της χρήσης κοκαΐνης τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα – Τι δείχνει η έρευνα του Πανεπιστήμιου Αθηνών στα λύματα της Ψυττάλειας

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους επιστήμονες η ραγδαία αύξηση της κοκαΐνης στα λύματα της πρωτεύουσας που συγκεντρώνονται στην Ψυττάλεια, σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Ακόμη έξι ψυχοδραστικές ουσίες όπως η κάνναβη και η αμφεταμίνη, έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνητών που παρακολουθούν τη χρήση τους από την κοινότητα, τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

Ειδικότερα, η διαχρονική αποτίμηση της κοκαΐνης στα λύματα της Αττικής καταδεικνύει ενίσχυση της παρουσίας της ουσίας ιδιαίτερα τα τελευταία έτη, καθώς και διαφοροποίηση του προτύπου κατανάλωσης εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση.

Αναλυτικά η εβδομαδιαία κατανομή υποδηλώνει αυξημένη επιβάρυνση κατά το Σαββατοκύριακο, εύρημα που συνάδει με χρήση περισσότερο συνδεδεμένη με δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Να σημειωθεί ότι το ίδιο μοτίβο έχει παρατηρηθεί και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η επιδημιολογία λυμάτων (wastewater-based epidemiology) αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο επιδημιολογικής παρακολούθησης σε επίπεδο πληθυσμού.

Βασίζεται στην ανάλυση του χημικού αποτυπώματος (βιοδεικτών) των αστικών λυμάτων, παρέχοντας ενδείξεις για ανθρώπινες συμπεριφορές και συνήθειες σε επίπεδο κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πέντε ψυχοδραστικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση λυμάτων στην Αττική από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας για την περίοδο 2020-2025 δείχνει διακριτές τάσεις σε ανα ουσία και επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα της μεθόδου για την έγκαιρη παρακολούθηση της χρήσης πέντε ψυχοδραστικών ουσιών σε επίπεδο κοινότητας.

Ειδικότερα:

Η κοκαΐνη παρουσιάζει τη σημαντικότερη επιβάρυνση τα τελευταία έτη, με τον κύριο μεταβολίτη αυτής, την βενζοϋλεκγονίνη, να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την συνεχή και ολοένα αυξημένη κατανάλωση.

Το MDMA εμφανίζεται αυξημένο κατά την περίοδο 2024-2025, με κορυφώσεις να λαμβάνουν χώρα το Σαββατοκύριακο, στοιχείο συμβατό με χρήση σε περιστάσεις ψυχαγωγίας.

Η κάνναβη εμφανίζει πιο σύνθετο και λιγότερο σταθερό εβδομαδιαίο πρότυπο σε σχέση με άλλες ουσίες, χωρίς σταθερή κορύφωση αποκλειστικά το Σαββατοκύριακο.

Η αμφεταμίνη και η μεθαμφεταμίνη παραμένουν παρούσες στην Αττική, αλλά σε γενικά χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ουσίες, με διακυμάνσεις μεταξύ των ετών και μεγαλύτερη μεταβλητότητα ιδίως για τη μεθαμφεταμίνη το 2025.

Η κεταμίνη καταγράφεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2025 μέσω ανάλυσης λυμάτων, με ανιχνεύσιμη αλλά σχετικά χαμηλή παρουσία στον υπό μελέτη πληθυσμό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Αττική δεν συγκαταλέγεται ούτε στις πόλεις με τα υψηλότερα ούτε με τα χαμηλότερα φορτία κοκαΐνης, καταλαμβάνοντας μάλλον μια ενδιάμεση θέση, ενώ για τα διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης και την κεταμίνη τα καταγεγραμμένα φορτία παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα δεδομένα από τα λύματα δείχνουν τάσεις και μοτίβα χρήσης στο σύνολο του πληθυσμού. Ωστόσο, δεν παρέχουν στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που κάνουν χρήση, την συχνότητα και τους τρόπους χρήσης.

