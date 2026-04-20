search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:09
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 10:40

Η στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το απίθανο βίντεο που τράβηξε αστροναύτης του Artemis II με iPhone (video)

20.04.2026 10:40
Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής τους μέχρι και την αθέατη -μέχρι πρόσφατη- πλευρά της Σελήνης το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA πέτυχε αυτό που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει εδώ και 54 χρόνια. Το πλήρωμα του Artemis II έσπασε το ρεκόρ για το μακρύτερο ταξίδι που έχουν κάνει ποτέ άνθρωποι, γύρω από το φεγγάρι και πίσω.

Κατά τη διάρκεια της επτάωρης πτήσης κοντά στη Σελήνη, το πλήρωμα παρακολούθησε μερικές στιγμές που δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια, όπως μια ολική ηλιακή έκλειψη και ένα «Earthset», όπως το χαρακτήρισαν. Το αντίστοιχο δηλαδή του ηλιοβασιλέματος, αλλά από το διάστημα.

Ο κυβερνήτης της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν ανάρτησε τώρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο που έχουμε δει από την αποστολή Artemis II. Ο 50χρονος αστροναύτης τράβηξε με το iPhone 17 Pro Max που δόθηκε σε κάθε μέλος του πληρώματος, τη Γη να κρύβεται πίσω από τη Σελήνη λίγο-λίγο.

Ο Wiseman χαρακτήρισε την εμπειρία ως «μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη ζωή» και έγραψε στο Twitter: «Σαν να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα στην παραλία από το πιο απομακρυσμένο σημείο του σύμπαντος, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να τραβήξω ένα βίντεο με το κινητό μου τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε το κλείστρο της Nikon καθώς η Κριστίνα Κοχ τραβάει ασταμάτητα και καταγράφει αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες της δύσης της Γης μέσω του φακού 400 mm.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ βρισκόταν στο παράθυρο 3 και παρακολουθούσε με τον Τζέρεμι Χάνσεν δίπλα του».Στο σχόλιό στην ανάρτηση λέει επίσης ο κυβερνήτης του Artemis II: «Μόλις που μπορούσα να δω τη Σελήνη μέσα από το παράθυρο της θύρας πρόσδεσης, αλλά το iPhone είχε το τέλειο μέγεθος για να αποτυπώσει τη θέα. Αυτό το πλάνο είναι αμοντάριστο, χωρίς καμία επεξεργασία και με ζουμ «8x», κάτι που είναι αρκετά συγκρίσιμο με την όραση του ανθρώπινου ματιού. Απολαύστε την».

Η αποστολή Artemis II απογειώθηκε την 1η Απριλίου 2026 για ένα ταξίδι δέκα ημερών προς τη Σελήνη και επιστροφή. Στις 6 Απριλίου, το πλήρωμα πραγματοποίησε μια 7ωρη πτήση γύρω από τη Σελήνη πριν επιστρέψει στη Γη με προσθαλάσσωση στις 10 Απριλίου, μια στιγμή που παρακολούθησαν διαδικτυακά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

MEDIA

ΕΡΤ: Εαρινή σύναξη μαμάδων στο πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μαγικό πλάνο: Το Αστεροσκοπείο «έπιασε» συστοιχία δορυφόρων της Space X και μετεωρίτη πάνω από τον Κορινθιακό ουρανό (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:09
LIMENIKO_SKAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

floridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

ERT_KTIRIO
MEDIA

ΕΡΤ: Εαρινή σύναξη μαμάδων στο πρόγραμμα

1 / 3