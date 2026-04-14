«Η Γη μοιάζει σαν μια σωσίβια λέμβος που αιωρείται ήρεμα στο Σύμπαν» – Τι λένε οι αστροναύτες του ARTEMIS II

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έτυχε θριαμβευτικής υποδοχής επιστρέφοντας από την ιστορική αποστολή στην Σελήνη.

Μετά από μια σύντομη επανένωση με τους/τις συζύγους και τα παιδιά τους, ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν, ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, η Κριστίνα Κοχ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν ανέβηκαν στη σκηνή ενός υπόστεγου περιτριγυρισμένοι από εργαζομένους του διαστημικού κέντρου και άλλους προσκεκλημένους.

«Δεν ήταν εύκολο. Πριν την εκτόξευση, μοιάζει με το μεγαλύτερο όνειρο στη Γη. Και όταν βρίσκεσαι εκεί έξω, θέλεις απλώς να επιστρέψεις στις οικογένειες και στους φίλους σου. Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος και είναι ξεχωριστό να βρίσκεσαι στον πλανήτη Γη» δήλωσε συγκινημένος ο Γουάιζμαν.

«Δεν έχω ακόμη συνειδητοποιήσει τι κάναμε και φοβάμαι ακόμη και να προσπαθήσω να το επεξεργαστώ» είπε ο Γκλόβερ.

Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν είπε ότι οι τέσσερίς τους ενσάρκωναν την αγάπη «και την ικανότητα να αντλούν χαρά από αυτήν» καθώς στέκονταν αγκαλιασμένοι στη σκηνή. «Όταν κοιτάζετε εδώ πάνω, δεν βλέπετε εμάς. Είμαστε ένας καθρέφτης που αντανακλά εσάς. Και αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, κοιτάξτε λίγο πιο βαθιά. Αυτό είστε εσείς», είπε.

«Ειλικρινά, αυτό που με εντυπωσίασε δεν ήταν μόνο η Γη αλλά το απόλυτο σκοτάδι γύρω της. Η Γη έμοιαζε σαν μια σωσίβια λέμβος που αιωρείται ήρεμα στο Σύμπαν. Πλανήτη Γη είσαι ένα πλήρωμα» είπε η Κριστίνα Κοχ.

Πριν από τις ομιλίες τους το πλήρωμα παρουσιάστηκε από τον διοικητή της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν ο οποίος ήταν από τους πρώτους που τους υποδέχτηκαν στο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που περισυνέλεξε το πλήρωμα και το σκάφος τους.

«Κυρίες και κύριοι, το πλήρωμα του Artemis II», είπε ο Άιζακμαν προκαλώντας θερμό χειροκρότημα.

Στο ενθουσιώδες πλήθος βρίσκονταν διευθυντές πτήσεων, υπεύθυνοι εκτόξευσης, διαχειριστές του σκάφους Orion και των συστημάτων εξερεύνησης, ανώτατοι στρατιωτικοί, μέλη του Κογκρέσου, όλοι οι εν ενεργεία αστροναύτες της υπηρεσία καθώς και συνταξιούχοι αστροναύτες.

Η επιστροφή τους είχε και συμβολικό χαρακτήρα καθώς συνέπεσε με την 56η επέτειο από την εκτόξευση του Apollo 13, του οποίου η φράση «Houston, we’ve had a problem» σημάδεψε μια αποστολή που από σχεδόν καταστροφική κατέληξε σε επιτυχία και έγινε κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Μάλιστα διοικητής της αποστολής Apollo 13, Τζιμ Λόβελ που είχε πετάξει και με την αποστολή Apollo 8 έστειλε μήνυμα υποστήριξης στο πλήρωμα του Artemis 2 το οποίο είχε ηχογραφηθεί πριν από τον θάνατό του το προηγούμενο καλοκαίρι.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαήμερης αποστολής, οι αστροναύτες ταξίδεψαν βαθύτερα στο Διάστημα από τους εξερευνητές της Σελήνης προηγούμενων δεκαετιών και κατέγραψαν εικόνες της αθέατης πλευράς της Σελήνης που δεν είχαν ποτέ ξαναδεί ανθρώπινα μάτια.

Μια ολική ηλιακή έκλειψη πρόσθεσε ακόμη περισσότερο στο εντυπωσιακό θέαμα.

Παρά τα επιτεύγματα, οι αστροναύτες αντιμετώπισαν και ένα πιο… καθημερινό πρόβλημα: μια δυσλειτουργία στην τουαλέτα του σκάφους.

Η NASA υποσχέθηκε να διορθώσει το σχέδιο πριν από τις επόμενες, μεγαλύτερες αποστολές.

Οι τέσσερις αστρονάυτες ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πέταξαν προς τη Σελήνη μετά το Apollo 17 το 1972.

Συνολικά 24 αστροναύτες ταξίδεψαν στη Σελήνη στο πρόγραμμα Apollo εκ των οποίων οι 12 περπάτησαν στην επιφάνειά της.

Ήταν κρίσιμο για τη NASA η αποστολή Artemis 2 να πετύχει. Η υπηρεσία προετοιμάζεται ήδη για το Artemis 3 που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο και θα περιλαμβάνει δοκιμή σύνδεσης του σκάφους με σεληνιακή άκατο σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την καθοριστική αποστολή Artemis 4 το 2028 όταν το πλήρωμα της θα επιχειρήσει προσεδάφιση κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Χαρακτηρίζοντας την αποστολή «ολοκληρωμένη» μόνο όταν επανενώθηκε με τις δύο κόρες του, ο Γουάιζμαν απηύθυνε κάλεσμα προς τους υπόλοιπους αστροναύτες που παρακολουθούσαν την τελετή. Δείχνοντάς τους, είπε:

«Ήρθε η ώρα να είστε έτοιμοι – γιατί χρειάζεται θάρρος. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, και εσείς θα πάτε εκεί, κι εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα, με κάθε δυνατό τρόπο».

