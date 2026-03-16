ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:43
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web

Πρωτοποριακή μέθοδος: Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε… φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον!

Φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον μπορεί να παρασκευαστεί από απορρίμματα πλαστικών μπουκαλιών μέσα από μια πρωτοποριακή μέθοδο, την οποία ανέπτυξε μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και παρουσιάζει σε δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Sustainability».

Η μέθοδος αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα (L-DOPA), ένα φάρμακο πρώτης γραμμής για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες δημιούργησαν βακτήρια E.coli για να μετατρέψουν έναν τύπο πλαστικού που χρησιμοποιείται ευρέως στις συσκευασίες τροφίμων και ποτών, το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), στην ουσία L-DOPA. Η διαδικασία περιλαμβάνει πρώτα τη διάσπαση των αποβλήτων PET στα βασικά χημικά στοιχεία του τερεφθαλικού οξέος. Στη συνέχεια, τα μόρια αυτού του οξέος μετατρέπονται σε L-DOPA από τα τροποποιημένα βακτήρια, μέσω μιας σειράς βιολογικών αντιδράσεων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια φυσική βιολογική διαδικασία για να μετατρέπει πλαστικά απορρίμματα σε θεραπευτική ουσία για νευρολογική ασθένεια.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η παραγωγή της L-DOPA, με τη νέα αυτή τεχνική είναι πιο βιώσιμη από τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής φαρμάκων, οι οποίες βασίζονται στη χρήση ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, η ανάγκη για νέες μεθόδους ανακύκλωσης του PET είναι επείγουσα. Το πλαστικό αυτό είναι ανθεκτικό και ελαφρύ, αλλά παράγεται από μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι υπάρχουσες διαδικασίες ανακύκλωσης δεν είναι πλήρως αποτελεσματικές και συνεχίζουν να συμβάλλουν στη ρύπανση από πλαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα μέθοδος, υπογραμμίζεται, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας νέας βιομηχανίας βιολογικής επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή όχι μόνο φαρμάκων, αλλά και μιας ευρείας γκάμας προϊόντων, όπως αρωματικές ύλες, καλλυντικά, αρώματα και βιομηχανικές χημικές ουσίες.

Η ομάδα θα επικεντρωθεί στη συνέχεια στην προώθηση της τεχνολογίας προς τη βιομηχανική εφαρμογή της: περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαδικασίας, βελτίωση του μεγέθους παραγωγής και περαιτέρω αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής της απόδοσης.

Διαβάστε επίσης:

Διάστημα: Όταν ο Ήλιος… μετανάστευσε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια

Θα τρώνε οι αστροναύτες στη Σελήνη… ρεβίθια; – Τι δείχνει νέο πείραμα

Οι (πολύπλοκες) γαστρονομικές συνήθειες των προϊστορικών ανθρώπων – Τι δείχνει νέα μελέτη

