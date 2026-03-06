Καθώς η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη πλησιάζει με την επερχόμενη αποστολή Artemis II, ένα πρακτικό αλλά κρίσιμο ερώτημα αρχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες: τι θα τρώνε οι μελλοντικοί εξερευνητές του φεγγαριού;

Η απάντηση μπορεί να είναι πιο… μεσογειακή απ’ όσο φανταζόμασταν. Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, ένα από τα πιθανά τρόφιμα που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν στη Σελήνη είναι τα ρεβίθια.

Και κάπως έτσι, το ταπεινό όσπριο ίσως βρεθεί μια μέρα να πρωταγωνιστεί στο πρώτο… σεληνιακό πιάτο.

Το πρόβλημα με το σεληνιακό χώμα

Η καλλιέργεια φυτών στο φεγγάρι δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Το σεληνιακό έδαφος, γνωστό επιστημονικά ως σεληνιακός ρεγόλιθος, δεν προσφέρει ακριβώς τις ιδανικές συνθήκες για γεωργία.

Περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων όπως αλουμίνιο και ψευδάργυρο, δεν επιτρέπει στο νερό να φιλτράρεται εύκολα και, σε αντίθεση με τα γήινα εδάφη, δεν διαθέτει μικροβίωμα που βοηθά την ανάπτυξη των φυτών.

Με απλά λόγια: αν κάποιος φύτευε ένα φυτό κατευθείαν στο σεληνιακό χώμα, οι πιθανότητες επιτυχίας θα ήταν μάλλον μικρές.

Το πείραμα με τα ρεβίθια

Μια επιστημονική ομάδα κατάφερε ωστόσο να καλλιεργήσει ρεβίθια χρησιμοποιώντας προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος. Πρόκειται για ένα μείγμα που μιμείται τη σύσταση των δειγμάτων που είχαν φέρει στη Γη οι αστροναύτες των αποστολών Apollo.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.

Η κύρια συγγραφέας της έρευνας, η μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου του Τέξας Σάρα Σάντος, σημειώνει ότι η μελέτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση του πώς μπορεί να παραχθεί τροφή στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η «συνταγή» της επιτυχίας

Για να δημιουργήσουν πιο φιλικές συνθήκες ανάπτυξης, οι επιστήμονες πρόσθεσαν στο προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος ένα φυσικό οργανικό λίπασμα, το οποίο προκύπτει από την αποσύνθεση οργανικών υλικών μέσω της δράσης γεωσκωλήκων. Το λίπασμα αυτό είναι γνωστό ως βερμικομπόστ.

Παράλληλα, οι ερευνητές εμβολίασαν τα μισά από τα δείγματα με μύκητες.

Οι μύκητες λειτουργούν συμβιωτικά με τα ρεβίθια: βοηθούν στην απορρόφηση βασικών θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την απορρόφηση βαρέων μετάλλων.

Στη συνέχεια, τα ρεβίθια φυτεύτηκαν σε μείγματα σεληνιακού εδάφους και βερμικομπόστ σε διαφορετικές αναλογίες.

Πότε τα φυτά κατάφεραν να ανθίσουν

Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν σαφή:

Τα ρεβίθια κατάφεραν να ανθίσουν και να παράγουν σπόρους μόνο στα δείγματα που είχαν υποστεί επεξεργασία τόσο με βερμικομπόστ όσο και με μύκητες.

Μάλιστα, τα φυτά που είχαν επεξεργαστεί με μύκητες παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη μάζα βλαστών και ριζών σε σχέση με εκείνα που δεν είχαν υποστεί την ίδια επεξεργασία, ένδειξη ότι η ανάπτυξή τους ήταν καλύτερη.

Οι μύκητες που «εγκαταστάθηκαν» στο σεληνιακό έδαφος

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι οι μύκητες κατάφεραν να αποικίσουν το προσομοιωμένο σεληνιακό υλικό και να επιβιώσουν.

Αυτό υποδηλώνει ότι σε πραγματικές συνθήκες στη Σελήνη πιθανότατα θα χρειαστεί να εισαχθούν μόνο μία φορά, καθώς θα μπορούν να διατηρηθούν στο περιβάλλον του εδάφους.

Μένει ένα βασικό ερώτημα: τρώγονται;

Παρά το σημαντικό αυτό ορόσημο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι να εμφανιστούν ρεβίθια στο… μενού των αστροναυτών.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τα φυτά που καλλιεργούνται σε τέτοιες συνθήκες είναι γευστικά και ασφαλή για κατανάλωση. Οι ερευνητές πρέπει να εξετάσουν τη θρεπτική αξία τους και να διαπιστώσουν αν κατά την ανάπτυξή τους απορρόφησαν τοξικά μέταλλα.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε αρχικά από τους ίδιους τους ερευνητές και στη συνέχεια υποστηρίχθηκε από επιχορήγηση της NASA μέσω του προγράμματος FINESST.

Και στον Άρη… μικρόβια

Στο ίδιο επιστημονικό περιοδικό δημοσιεύθηκε και δεύτερη μελέτη, αυτή τη φορά από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το βρετανικό πανεπιστήμιο Northumbria.

Οι επιστήμονες διερεύνησαν τις συνθήκες ανάπτυξης μικροβίων σε προσομοιωμένο έδαφος του Άρη.

Η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα μικρόβια μπορεί να μπορούν να απορροφούν αρκετό νερό από την ατμόσφαιρα ώστε να αναπτύσσονται σε προσομοιωμένο αρειανό έδαφος, σε επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας συγκρίσιμα με αυτά της Γης.

Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν και στην πράξη, το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης ίσως περιλαμβάνει κάτι απρόσμενο: όσπρια στη Σελήνη και μικρόβια στον Άρη.

