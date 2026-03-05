search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

05.03.2026

Οι (πολύπλοκες) γαστρονομικές συνήθειες των προϊστορικών ανθρώπων – Τι δείχνει νέα μελέτη

@pixabay

Οι προϊστορικοί κάτοικοι του ευρωπαϊκού χώρου χρησιμοποιούσαν στις συνταγές τους μια ποικιλία φυτικών και ζωικών προϊόντων.

Αυτό διαπιστώνει μελέτη σε οργανικά υπολείμματα πήλινων σκευών, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «PLOS One».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Γιορκ στη Βρετανία, συνδύασαν πολλαπλές τεχνικές, μεταξύ των οποίων μικροσκοπική εξέταση και χημική ανάλυση, προκειμένου να εντοπίσουν ίχνη φυτών που κατανάλωναν αρχαίοι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες στην Ευρώπη.

Εξέτασαν οργανικά κατάλοιπα που βρέθηκαν σε 58 θραύσματα κεραμικών αγγείων από 13 αρχαιολογικές θέσεις στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη (Ρωσία, Πολωνία, Λιθουανία, Εσθονία, Δανία). Τα αγγεία χρονολογούνται μεταξύ της 6ης και της 3ης χιλιετίας π.Χ.

Μεσολιθικό αγγείο που αναλύθηκε στη μελέτη. Credit: Lara González Carretero 

Με τον συνδυασμό τεχνικών ανέκτησαν δείγματα ιστών από μεγάλη ποικιλία φυτών, όπως άγρια χόρτα, όσπρια, σαρκώδη φρούτα, ρίζες, φύλλα και μίσχους ποωδών φυτών. Σε πολλές περιπτώσεις, φυτικά υπολείμματα εντοπίστηκαν μαζί με ζωικά, συχνότερα ψάρια και άλλα θαλασσινά. Οι ακριβείς συνδυασμοί και τα συστατικά διέφεραν από περιοχή σε περιοχή, γεγονός που πιθανότατα αντανακλά τόσο τους τοπικά διαθέσιμους πόρους όσο και τις ιδιαίτερες πολιτισμικές πρακτικές κάθε κοινότητας.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των φυτών και των υδρόβιων τροφών στη διατροφή των πρώιμων ευρωπαϊκών πληθυσμών. Παράλληλα, ενισχύουν την άποψη ότι οι κοινότητες αυτές χρησιμοποιούσαν συστηματικά την τεχνολογία της κεραμικής για την προετοιμασία τροφής και ότι κάθε πολιτισμός διέθετε τις δικές του σύνθετες γαστρονομικές παραδόσεις. Η μελέτη καταδεικνύει επίσης ότι ο συνδυασμός πολλαπλών αναλυτικών τεχνικών μπορεί να προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες που διαφεύγουν των παραδοσιακών μεθόδων, ιδιαίτερα όσον αφορά στα φυτικά τρόφιμα που κατανάλωναν οι αρχαίοι άνθρωποι.

