Διάστημα: Όταν ο Ήλιος… μετανάστευσε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια

Ο Ήλιος μας ήταν μέρος μιας μαζικής μετανάστευσης παρόμοιων δίδυμων αστεριών, που εγκατέλειψαν τις κεντρικές περιοχές του Γαλαξία μας, πριν από τέσσερα έως έξι δισεκατομμύρια χρόνια, όπως διαπίστωσαν ερευνητές μελετώντας δεδομένα από τον δορυφόρο Gaia της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος.

Οι ερευνητές από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο και από το Εθνικό Αστρονομικό Αστεροσκοπείο της Ιαπωνίας διενήργησαν μια μεγάλη μελέτη για τα αστέρια που έχουν παρόμοια θερμοκρασία, επιφανειακή βαρύτητα και σύνθεση με τον Ήλιο. Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τη δορυφορική αποστολή Gaia καλύπτουν δύο δισεκατομμύρια αστέρια και άλλα αντικείμενα.

Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν κατάλογο 6.594 αστρικών διδύμων, μια συλλογή περίπου 30 φορές μεγαλύτερη από προηγούμενες έρευνες. Μελετώντας αυτόν τον κατάλογο κατάφεραν να αποκτήσουν την ακριβέστερη μέχρι σήμερα εικόνα για τις ηλικίες αυτών των αστεριών. Παρατήρησαν μια ευρεία ομάδα αστεριών ηλικίας περίπου 4-6 δισεκατομμυρίων ετών, μεταξύ των οποίων και ο Ήλιος: παρόμοια αστέρια παρόμοιας ηλικίας τοποθετημένα περίπου στην ίδια απόσταση από το κέντρο του Γαλαξία. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι ο Ήλιος μας δεν βρίσκεται στην τρέχουσα θέση του τυχαία, αλλά αποτέλεσε μέρος μιας πολύ μεγάλης αστρικής μετανάστευσης.

Το ηλιακό μας σύστημα περιστρέφεται εντός του γαλαξιακού δίσκου σε απόσταση περίπου 27.000 ετών φωτός από το κέντρο του γαλαξία μας. Ωστόσο, οι συγκρίσεις της ηλικίας και της σύστασης του Ήλιου με αυτές άλλων αστεριών υποδηλώνουν ότι το ηλιακό μας σύστημα γεννήθηκε πιο κοντά στο κέντρο του γαλαξία, σε απόσταση μικρότερη από περίπου 20.000 έτη φωτός.

Όπως επισημαίνεται, αυτή η ανακάλυψη ρίχνει φως στην εξέλιξη του γαλαξία μας, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της περιστρεφόμενης δομής που μοιάζει με ράβδο στο κέντρο του. Το φράγμα που δημιουργεί η δομή αυτή στο κέντρο του γαλαξία δεν θα επέτρεπε μια μαζική μετακίνηση αστεριών. Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν αν η ράβδος σχηματιζόταν ακόμα εκείνη την εποχή. Οι ηλικίες των αστρικών διδύμων λοιπόν αποκαλύπτουν όχι μόνο πότε συνέβη η μαζική μετανάστευση, αλλά και το χρονικό εύρος στο οποίο σχηματίστηκε η ράβδος.

Στο μέλλον η ομάδα θέλει να χρησιμοποιήσει ακριβείς παρατηρήσεις των αστεριών παρόμοιας ηλικίας με τον Ήλιο για να προσδιορίσει το σημείο προέλευσης και τη διαδρομή της μαζικής μετανάστευσης.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Astronomy and Astrophysics».

Διαβάστε επίσης:

Θα τρώνε οι αστροναύτες στη Σελήνη… ρεβίθια; – Τι δείχνει νέο πείραμα

Οι (πολύπλοκες) γαστρονομικές συνήθειες των προϊστορικών ανθρώπων – Τι δείχνει νέα μελέτη

Τα κουνούπια μας πίνουν το αίμα επί 1,8 εκατ. χρόνια και είναι από τις πιο θανατηφόρες απειλές

