ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:48
«Ψηφιακή αποτοξίνωση»: Τι συμβαίνει αν κλείσεις το κινητό για 24 ώρες

Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε μια εποχή που το smartphone μοιάζει με… προέκταση του χεριού μας. Από το ξυπνητήρι το πρωί μέχρι το «χαζολόγημα» πριν τον ύπνο, οι οθόνες ορίζουν σε έναν τεράστιο βαθμό τη ζωή μας. Τι συμβαίνει όμως όταν αποφασίζεις να τραβήξεις την πρίζα;

Το σοκ της πρώτης ώρας και η «δόνηση φάντασμα»

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης, αλλά η ασυνείδητη εξάρτηση. Την πρώτη ώρα που θα αποφασίσει κάποιος να «απεξαρτηθεί» θα ψάξει το κινητό του τουλάχιστον δέκα φορές.

Η δυσκολία της πρώτης ώρας δεν είναι τυχαία. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι σχεδιασμένα με βάση τις αρχές της Ψυχολογίας της Συμπεριφοράς.

Κάθε ειδοποίηση στο κινητό προκαλεί έκκριση ντοπαμίνης στον κερκοφόρο πυρήνα του εγκεφάλου. Με τον καιρό, ο εγκέφαλος αναπτύσσει ανοχή, απαιτώντας όλο και περισσότερο scrolling για το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης.

Μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Computers in Human Behavior δείχνουν ότι το 80-90% των χρηστών βιώνει παραισθήσεις δόνησης, κάτι που υποδηλώνει ότι ο εγκέφαλος βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς υπερεγρήγορσης

Κιρκάδιος ρυθμός και μπλε φως

Η επίδραση των οθονών στον ύπνο είναι ίσως το πιο καλά τεκμηριωμένο επιστημονικό στοιχείο. Ερευνητές του Harvard Medical School συνέκριναν την ανάγνωση ενός έντυπου βιβλίου με την ανάγνωση σε e-book πριν τον ύπνο. Διαπίστωσαν ότι το μπλε φως καταστέλλει τη μελατονίνη για διπλάσιο χρόνο και μετατοπίζει το κιρκάδιο ρολόι κατά 1,5 έως 3 ώρες.

Αυτή η καταστολή μειώνει τον χρόνο που περνάμε στο στάδιο REM το οποίο είναι απαραίτητο για τη γνωστική λειτουργία και τη ρύθμιση του συναισθήματος.

Κορτιζόλη και «άγχος των ειδοποιήσεων»

Το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί ως ένας διαρκής παράγοντας στρες.

Σύμφωνα με έρευνες από το University of California, Irvine, χρειάζονται κατά μέσο όρο 23 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να επανέλθει η πλήρης συγκέντρωση μετά από μια διακοπή (όπως ένα notification).

Η διαρκής αναμονή ενός μηνύματος διατηρεί τα επίπεδα της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) αυξημένα.

Η ψηφιακή αποτοξίνωση επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να ηρεμήσει.

Τα υπολείμματα προσοχής

Ο καθηγητής Cal Newport στο βιβλίο του «Deep Work» αναδεικνύει ότι η συνεχής εναλλαγή προσοχής μεταξύ δράσεων δημιουργεί «υπολείμματα προσοχής».

Όταν ελέγχεις το e-mail σου ενώ εργάζεσαι, μέρος της προσοχής σου παραμένει στο e-mail για τα επόμενα 20 λεπτά. Η πλήρης αποσύνδεση για 24 ώρες καθαρίζει αυτά τα «υπολείμματα», βελτιώνοντας τη γνωστική απόδοση έως και 40%.

Η αποξένωση

Η παρουσία ενός smartphone στο τραπέζι, ακόμη και απενεργοποιημένου, μειώνει την ποιότητα της συζήτησης και το επίπεδο ενσυναίσθησης μεταξύ των συνομιλητών, σύμφωνα με μελέτη του Virginia Tech. Η φροντίδα ενός κατοικιδίου ή η άμεση επαφή με ανθρώπους χωρίς ψηφιακά μεσολαβητές ενισχύει την έκκριση ωκυτοκίνης, της ορμόνης της σύνδεσης.

Η «ετυμηγορία»

Η ψηφιακή αποτοξίνωση δεν είναι μια ρομαντική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά μια βιολογική επιταγή. Με τον μέσο άνθρωπο να ξοδεύει πάνω από 2.300 ώρες τον χρόνο online, η επιλογή να μείνεις 24 ώρες μακριά από τις οθόνες είναι μια απαραίτητη «συντήρηση» του εγκεφάλου.

Διαβάστε επίσης:

Πρωτοποριακή μέθοδος: Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε… φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον!

Διάστημα: Όταν ο Ήλιος… μετανάστευσε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια

Θα τρώνε οι αστροναύτες στη Σελήνη… ρεβίθια; – Τι δείχνει νέο πείραμα

aigialos_paralia2
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Online αιτήσεις εκμίσθωσης παλαιών αιγιαλών ή αιγιαλών από όμορες επιχειρήσεις

alexiadis – tsipras 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

Rodez 1200 x 900 (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Μουγγή Καμπάνα» – Θεατρική ομάδα Rodez: «Η συλλογικότητα θα σώσει τον κόσμο» (photos)

peiraias_fotia_kafeteria_1703_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξι χρόνια μετά την έκρηξη που πήρε τη ζωή της 20χρονης Νεφέλης οι γονείς της περιμένουν ακόμη δικαίωση (photos)

FREGATAYDRA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Milliyet: Μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ κατά της «τουρκικής ασπίδας» – «Προετοιμασία για πόλεμο;»

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

