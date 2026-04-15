Βραζιλία: Ερπετό 230 εκατ. ετών με ράμφος παπαγάλου έφεραν στο φως επιστήμονες

Ένα νέο είδος προϊστορικού ερπετού ηλικίας περίπου 230 εκατομμυρίων ετών εντόπισαν επιστήμονες στη νότια Βραζιλία, φέρνοντας στο φως ένα ζώο με χαρακτηριστικό ράμφος που θυμίζει παπαγάλο.

Το είδος ονομάστηκε Isodapedon varzealis και περιγράφηκε από ερευνητές του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Σάντα Μαρία (UFSM), με βάση απολιθωμένο κρανίο που βρέθηκε το 2020 στην περιοχή Αγκούντο της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το τετράποδο φυτοφάγο ερπετό ανήκε στην ομάδα των ρυγχοσαύρων, ζώων που έζησαν στην Τριασική περίοδο, πριν από την κυριαρχία των δεινοσαύρων. Υπολογίζεται ότι είχε μήκος από 1,2 έως 1,5 μέτρο.

Το μυτερό του ράμφος πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για να κόβει φυτά ή να σκάβει για ρίζες, ενώ τα δόντια του βοήθησαν τους επιστήμονες να ταυτοποιήσουν το νέο είδος.

Η προετοιμασία του απολιθώματος ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και διήρκεσε περισσότερο από έξι μήνες, καθώς οι παλαιοντολόγοι χρειάστηκε να αφαιρέσουν προσεκτικά τα ιζήματα από τα πιο εύθραυστα σημεία του κρανίου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το νέο εύρημα παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με συγγενικό είδος που έχει βρεθεί στη Σκωτία.

Όπως εξηγούν, πριν από 230 εκατομμύρια χρόνια οι ήπειροι ήταν ενωμένες στη υπερήπειρο Παγγαία, γεγονός που επέτρεπε στα ζώα να μετακινούνται χωρίς θαλάσσια εμπόδια.

Η ανακάλυψη αυξάνει σε έξι τα γνωστά είδη ρυγχοσαύρων από την Τριασική περίοδο της Βραζιλίας και ενισχύει την εικόνα για την πανίδα της εποχής, όταν έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτοι δεινόσαυροι.

