Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες- Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια συστήνει η Επιτροπή

Η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες στην εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής, καθώς μαζί με την Ολλανδία και τη Σουηδία αξιολογούνται πλέον ως χώρες που δεν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, ενώ η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες.

Σύμφωνα λοιπόν με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ελληνική οικονομία εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα με ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ παράλληλα έχουν ενισχυθεί το τραπεζικό σύστημα και η φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης της διοίκησης.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα καλείται να συνεχίσει την τήρηση των ορίων αύξησης των καθαρών δαπανών, αξιοποιώντας την ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες, και να ενισχύσει την αποδοτικότητα των δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια παραμένουν προσωρινά και στοχευμένα.

Παράλληλα, ζητείται η περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω ψηφιοποίησης, η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων συνοχής. Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να άρει εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης και να ολοκληρώσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τέλος, οι συστάσεις δίνουν έμφαση στην πράσινη μετάβαση, τη μείωση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων, την αναβάθμιση των μεταφορών και της ενεργειακής υποδομής, καθώς και στη βελτίωση της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης στην υγεία.

Υπουργείο Οικονομικών: Εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία

Ως μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, χαρακτηρίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026.

Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων (2010- 2018), το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας (2018- 2022), την πολυετή παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των Υπερβολικών Μακροοικονομικών Ανισορροπιών κατά την περίοδο 2019- 2024 και την ένταξή της στην κατηγορία των Μακροοικονομικών Ανισορροπιών το 2025, η χώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Η σημασία της εξέλιξης, προστίθεται, είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία δέκα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε βαθμό που δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Ειδικότερα:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας»

Στην αξιολόγησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι ευπάθειες που σχετίζονται με το δημόσιο και εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η σταθερή ανάπτυξη, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των κινδύνων που χαρακτήριζαν την ελληνική οικονομία επί σειρά ετών.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι:

το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερή πτωτική πορεία,

οι εξωτερικές ανισορροπίες έχουν περιοριστεί,

οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά τους ισολογισμούς τους,

η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί περαιτέρω,

ενώ η χώρα έχει υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αγορά εργασίας και στη φορολογική διοίκηση.

«Ισχυρή ανάπτυξη παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον»

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με ρυθμό 1,8% το 2026 έναντι 0,9% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

«Δημοσιονομικά πλεονάσματα και ισχυρή δημοσιονομική επίδοση»

Η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 1,3% του ΑΕΠ το 2024.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε χάρη:

στη συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών,

στη μείωση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους,

και στην αυξημένη απόδοση των φορολογικών εσόδων.

Η Ελλάδα πέτυχε την επίδοση αυτή παράλληλα με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών.

«Η ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη συνεχίζεται»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει περαιτέρω σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους:

154,2% του ΑΕΠ το 2024,

146,1% του ΑΕΠ το 2025,

140,7% του ΑΕΠ το 2026 (πρόβλεψη),

134,4% του ΑΕΠ το 2027 (πρόβλεψη).

Ήτοι, σε μόλις τρία χρόνια, η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Η Επιτροπή αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη της οικονομίας και στη διατήρηση πλεονασματικών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων.

«Αναγνώριση των μεταρρυθμίσεων και της ψηφιακής μετάβασης»

Η έκθεση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ειδική αναφορά γίνεται:

στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης,

στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών ελέγχων,

στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης,

στη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ,

καθώς και στη συνολική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ενώ σημειώνει ότι το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου διαμορφώθηκε στο 10,2% του ΑΕΠ το 2025, παραμένοντας κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10,3%).

«Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως προς την επιλογή έργων όσο και ως προς τις πληρωμές.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται η σημαντική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην προώθηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

«Ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία της χώρας»

Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις της προόδου που έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η έξοδος από το καθεστώς Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η βελτίωση της αγοράς εργασίας, η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η ισχυρή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης συνθέτουν την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χαρακτηριστικά της κρίσης και συνεχίζει την πορεία της με όρους σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας, επισημαίνεται από το υπουργείο.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δαπάνες και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ειδικό ετήσιο όριο 0,3% του ΑΕΠ για την περίοδο 2026- 2028 και σωρευτικό όριο 0,6% του ΑΕΠ για επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας, εντός του συνολικού πλαισίου ευελιξίας που έχει ήδη θεσπιστεί για την άμυνα.

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι σχετικές υποδομές και η ανθεκτικότητα, διευρύνοντας παράλληλα το περιθώριο αξιοποίησης διαθέσιμων δημοσιονομικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενεργειακή ασφάλεια με περιθώριο 0,3% του ΑΕΠ ετησίως

Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας των κρατών μελών της ΕΕ και παράλληλα προχωράει σε συστάσεις, η Κομισιόν προτείνει τη δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και την ενέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και την ανάγκη στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο,προτείνει τη δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής (NEC), ώστε να καλύπτει προσωρινά και περιορισμένα μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, κατόπιν αιτήματος των κρατών-μελών.

Η επέκταση θα αφορά μέτρα πουμειώνουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και θα ισχύει για την περίοδο από τον Φεβρουάριο 2026 και μετά.

Θα τεθούν συγκεκριμένα δημοσιονομικά όρια (0,3% του ΑΕΠ ετησίως και 0,6% σωρευτικά για 2026–2028), ενώ παραμένουν σε ισχύ οι γενικές εγγυήσεις δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Επίσης, προβλέπεται ίση μεταχείριση των κρατών-μελών, με δυνατότητα πρόσθετης αλλά περιορισμένης ευελιξίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται και με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνει να δοθεί στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να ζητήσουν την επέκταση της υπάρχουσας Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής (NEC), ώστε να καλύπτει προσωρινά και περιορισμένα μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Η ευελιξία αυτή αφορά μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα από τον Φεβρουάριο 2026 και συνοδεύεται από αυστηρά δημοσιονομικά όρια (0,3% του ΑΕΠ ετησίως και 0,6% σωρευτικά για 2026–2028), με πλήρη διατήρηση των εγγυήσεων δημοσιονομικής βιωσιμότητας και ίση μεταχείριση των κρατών-μελών.

Αναφορικά με την άμυνα, η Επιτροπή επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αυξήσουν προσωρινά τις αμυντικές δαπάνες μέσω της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής (NEC), με ευελιξία έως 1,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2028, στο πλαίσιο του «ReArmEurope» και «Readiness 2030 Παράλληλα, οι δημοσιονομικοί κανόνες συνεχίζουν να ισχύουν και οι αμυντικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν συνολικά στην ΕΕ, φτάνοντας περίπου το 2% του ΑΕΠ έως το 2027. Μέχρι σήμερα, 18 κράτη-μέλη έχουν ζητήσει την ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής (NEC) στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η ρήτρα έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής, για 17 χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Φινλανδία. Για την Ισπανία έχει ήδη εκδοθεί θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή και εκκρεμεί η τελική έγκριση του Συμβουλίου.

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