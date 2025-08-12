Κατέφθασαν στην Ουάσινγκτον τα πρώτα μέλη της Εθνοφρουράς μετά την εντολή Τραμπ – Αντιδράσεις για «κατάχρηση εξουσίας»

Κατέφθασαν στην Ουάσιγκτον νωρίτερα σήμερα μερικά από τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς, μετά από εντολή του Αμερικανού πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στις ομοσπονδιακές δυνάμεις να αναλάβουν τον έλεγχο της αστυνομίας της πόλης και να μειώσουν την εγκληματικότητα, αναφέρει το CNN.

Ο Τραμπ, ανακοινώνοντας την «κατάληψη» της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, είχε αναφερθεί σε μία πόλη που «μαστίζεται από εγκληματικότητα».

«Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι μία από τις πιο ασφαλείς!!!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο.

«Έχουμε και άλλες πόλεις που είναι σε κακή κατάσταση… Και φυσικά, υπάρχουν η Βαλτιμόρη και το Όκλαντ. Δεν τα αναφέρουμε καν πια, έχουν φτάσει σε τόσο άσχημη κατάσταση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τη Δευτέρα στα ΜΜΕ.

Δεκάδες συλλήψεις την Δευτέρα

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 20 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες στην Ουάσινγκτον, μετά την έλευση εκατοντάδων αστυνομικών και πρακτόρων, αφού ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ουάσινγκτον.

«Περίπου 850 αστυνομικοί και πράκτορες κινητοποιήθηκαν σε όλη την πόλη. Πραγματοποίησαν συνολικά 23 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών άλλων επαφών χθες το βράδυ», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Λέιβιτ είπε ότι οι άνθρωποι συνελήφθησαν για «ανθρωποκτονία, αδικήματα με πυροβόλα όπλα, κατοχή με σκοπό τη διανομή, ναρκωτικά, διαφυγή από την πληρωμή εισιτηρίων, άσεμνες πράξεις, παρενόχληση, κατοχή γεμιστήρα μεγάλης χωρητικότητας… οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση και ένταλμα σύλληψης».

«Είμαστε πιο ασφαλείς από ποτέ, πρόκειται για πείραμα της κυβέρνησης», καταγγέλλουν δήμαρχοι

Παρότι η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπόουζερ, δήλωσε ότι πρόκειται να συνεργάζεται άμεσα με την Εθνοφρουρά, η κίνηση αυτή του Τραμπ έχει προκαλέσει πολλές αρνητικές αντιδράσεις σε δημάρχους άλλων πόλεων, οι οποίοι προειδοποιούν τον Τραμπ να μην επεκτείνει την εξουσία του σε θέματα νόμου και τάξης σε άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικά, ο Μπράντον Σκοτ, δήμαρχος της Βαλτιμόρης, δήλωσε: «Όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια στη Βαλτιμόρη, θα πρέπει να σταματήσει την προπαγάνδα της δεξιάς και να δει τα γεγονότα. Η Βαλτιμόρη είναι πιο ασφαλής από ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια».

Θέση πήρε και η Μπάρμπαρα Λι, δήμαρχος του Όκλαντ, η οποία έγραψε στο X τα εξής: «Ο χαρακτηρισμός του προέδρου Τραμπ για το Όκλαντ είναι λανθασμένος και βασίζεται στην εκφοβισμό, σε μια προσπάθεια να κερδίσει φθηνά πολιτικά πόντους».

«Άλλο ένα πείραμα της κυβέρνησης, άλλη μια κατάχρηση της εξουσίας από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι θεατρικό. Είναι κόλπο. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι», δημοσίευσε με τη σειρά της η Κάρεν Μπας, δήμαρχος του Λος Άντζελες, όπου νωρίτερα αυτό το μήνα στάλθηκαν στρατεύματα για την καταστολή των διαδηλώσεων για το μεταναστευτικό και τις μαζικές απελάσεις της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Σημειώνεται ότι έπειτα από την εντολή Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, πολλοί είναι αυτοί που καταγγέλλουν «επίδειξη δύναμης» της κυβέρνησης, καθώς το ποσοστό βίαιων εγκλημάτων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών – σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Η άφιξη του Πούτιν στην Αλάσκα είναι μια «νίκη» για το Κρεμλίνο – Δεν αποσύρουμε δυνάμεις από το Ντονμπάς

Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης