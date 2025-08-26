Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου – Πιέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα (Videos)

Σε νέες διαδηλώσεις προχώρησαν πολίτες στο Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχίζόμενη σφαγή στη Γάζα και απαιτώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχουνα προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Διαδηλωτές μπλόκαραν τον αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν στο Τελ Αβίβ και άλλες κεντρικές οδούς το πρωί της Τρίτης, καθώς οι οικογένειες των ομήρων κάλεσαν τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και να λάβει μέτρα για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που απομένουν.

מפגינים למען החטופים חסמו הבוקר את נתיבי איילון דרום בפתח יום המחאה והסולידריות בדרישה לסיים את המלחמה ולהחזיר את כל החטופים.

לשידור החי שהעברתי מהחסימה:https://t.co/KyGU4vaowN

צילומי סטילס 👇🏼 אדר איל, ציפי מנשה pic.twitter.com/briAbC7CpQ — Or-ly Barlev 🎗 אור-לי ברלב (@orlybarlev) August 26, 2025

Διαδηλωτές μπλόκαραν επίσης την οδό 443, η οποία αργότερα έκλεισε για την κυκλοφορία. Η οδός 1 έκλεισε επίσης για την κυκλοφορία λόγω των διαδηλώσεων. Σε βίντεο από τις διαμαρτυρίες, οι διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με το σύνθημα «Θα σταματήσουμε όταν επιστρέψουν όλοι», ενώ στο δρόμο έχουν ανάψει φωτιές.

"Israel stands together. The people of Israel stand for the hostages. More than 80 percent want an end to the war and a hostage deal."



Earlier this morning, at Hostages Square, the families of the hostages held a statement to the media, launching a massive national day of… pic.twitter.com/jWh8T4ac0D — Bring Them Home Now (@bringhomenow) August 26, 2025

Η ημέρα δράσης, που ανακοινώθηκε από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, ξεκίνησε στις 6:29 π.μ. — την ώρα που η Χαμάς εξαπόλυσε την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023 — με διαδηλωτές να ξεδιπλώνουν ισραηλινές σημαίες έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια, στις 7 π.μ., ξεκίνησαν διαδηλώσεις σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους σε όλη τη χώρα.

¹⁰ חסימת כביש 5. צילום: ELAN pic.twitter.com/YsO6GP8BuW — Or-ly Barlev 🎗 אור-לי ברלב (@orlybarlev) August 26, 2025

Οργανωμένες διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Τελ Αβίβ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από τις 2 μ.μ. και μετά θα πραγματοποιηθούν πορείες σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ με μια μεγάλη πορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό Savidor στο Τελ Αβίβ προς την Πλατεία Ομήρων.

Διαβάστε επίσης

Έκφραση προθέσεων ή ευσεβείς πόθοι; Ο Τραμπ λέει ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν…δικτάτορα (Videos)

Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ – H πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια