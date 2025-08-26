search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:54
ΚΟΣΜΟΣ

26.08.2025 09:30

Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου – Πιέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα (Videos)

26.08.2025 09:30
israel_demo_new
via X

Σε νέες διαδηλώσεις προχώρησαν πολίτες στο Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχίζόμενη σφαγή στη Γάζα και απαιτώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχουνα προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Διαδηλωτές μπλόκαραν τον αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν στο Τελ Αβίβ και άλλες κεντρικές οδούς το πρωί της Τρίτης, καθώς οι οικογένειες των ομήρων κάλεσαν τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και να λάβει μέτρα για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που απομένουν.

Διαδηλωτές μπλόκαραν επίσης την οδό 443, η οποία αργότερα έκλεισε για την κυκλοφορία. Η οδός 1 έκλεισε επίσης για την κυκλοφορία λόγω των διαδηλώσεων. Σε βίντεο από τις διαμαρτυρίες, οι διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με το σύνθημα «Θα σταματήσουμε όταν επιστρέψουν όλοι», ενώ στο δρόμο έχουν ανάψει φωτιές.

Η ημέρα δράσης, που ανακοινώθηκε από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, ξεκίνησε στις 6:29 π.μ. — την ώρα που η Χαμάς εξαπόλυσε την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023 — με διαδηλωτές να ξεδιπλώνουν ισραηλινές σημαίες έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια, στις 7 π.μ., ξεκίνησαν διαδηλώσεις σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους σε όλη τη χώρα.

Οργανωμένες διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Τελ Αβίβ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από τις 2 μ.μ. και μετά θα πραγματοποιηθούν πορείες σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ με μια μεγάλη πορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό Savidor στο Τελ Αβίβ προς την Πλατεία Ομήρων.

eriettakourkoulou_ndp2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

skoyliki new
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

ant1_1705_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

israel_demo_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου – Πιέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα (Videos)

kainourgiou_nikolaidou222
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις - αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

