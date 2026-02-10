search
ΚΟΣΜΟΣ

10.02.2026 18:13

Politico: Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά θέλει σώμα τύπου ICE στην ΕΕ

10.02.2026 18:13
Metanastes

Δύο ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα έχουν ζητήσει να γίνουν επιχειρήσεις αντίστοιχες με αυτές που διεξάγει η ICE στις ΗΠΑ στην ΕΕ.

Τι κι αν οι επιχειρήσεις της ICE έχουν σπείρει το χάος στις ΗΠΑ με δύο πολίτες που να πέφτουν νεκροί από τα πυρά πρακτόρων της; Το γερμανικό AfD και το βελγικό ακροδεξιό κόμμα Vlaams Belang έχουν καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία σώματος ασφαλείας, που θα συλλαμβάνει και θα απελαύνει παράτυπους μετανάστες

Δεν τους πτοεί το αμερικανικό χάος

Τον Ιανουάριο, το βαυαρικό τμήμα του AfD ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση στο κοινοβούλιο του κρατιδίου για τη δημιουργία σώματος με αποστολή την απέλαση μεταναστών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

«Εκτός από τις κρατικές πτήσεις απέλασης, ζητάμε τη δημιουργία ενός σώματος ασύλου, έρευνας και απέλασης, που θα εντάσσεται στη βαυβαρική αστυνομία», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Κάτριν Έμπνερ-Στάινερ. Η Ένωση Αστυνομικών της Βαυαρίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη δημιουργία μονάδας απέλασης.

Το βελγικό Vlaams Belang θα υποβάλει παρόμοια πρόταση τις επόμενες ημέρες.  Η βουλευτής Francesca Van Belleghem απέρριψε τη σύγκριση με την ICE με την αιτιολογία ότι η βελγική μονάδα θα υπάγεται στη βελγική αστυνομία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες του σχεδίου υποδηλώνουν το αντίθετο: εξειδικευμένοι αξιωματικοί θα βρίσκονται σε κάθε αστυνομική ζώνη, πλήρεις μονάδες σε μεγάλες πόλεις και παραμεθόριες περιοχές, και πράκτορες που θα αναζητούν ενεργά παράνομους μετανάστες.

«Αντί να καταχωρεί μόνο τους παράνομους μετανάστες όταν συλλαμβάνονται τυχαία, η μονάδα θα αναζητά ενεργά άτομα χωρίς νόμιμο καθεστώς», δήλωσε η Van Belleghem στο POLITICO και πρόσθεσε «οι εθνικές μας προτάσεις δεν υπαγορεύονται από το διεθνές πλαίσιο».

Οι αντι-μεταναστευτικές πολιτικές νέα κανονικότητα

Στη Γαλλία ο ιδρυτής του ακροδεξιού κόμματος Reconquête, Έρικ Ζαμούρ δεν απέκλεισε την ίδρυση ενός σώματος τύπου ICE. «Θα πρέπει να προσαρμοστεί στη Γαλλία και στα γαλλικά θεσμικά όργανα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε αδίστακτοι», τόνισε. 

Η πολιτική επιστήμονας Λάουρα Τζέικομπς παρατήρησε ότι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επιχειρεί να αποφύγει τους συσχετισμούς με τον Τραμπ.

Εντωμεταξύ, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση, που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα, δίνει έμφαση στη διπλωματία, με στόχο οι τρίτες χώρες να συγκρατήσουν τις μεταναστευτικές ροές και να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους.

«Τα αυστηρά μέτρα και οι αντιμεταναστευτικές θέσεις έχουν γίνει κανονικότητα. Τα ακροδεξιά κόμματα σπρώχνουν τα όρια», σχολίασε η Τζέικομπς.

