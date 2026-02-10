search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.02.2026 18:00

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Τουρκία και τι ώρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

10.02.2026 18:00
mitsotakis erdogan agkyra

Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στις 14.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας και θα ακολουθήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

