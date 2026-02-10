Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Τουρκία και τι ώρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στις 14.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας και θα ακολουθήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Διαβάστε επίσης:

Στη σκιά της Γάζας η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τραγωδία στη Χίο: «Με κατηγορεί υπουργός επειδή υπερασπίστηκα έναν φτωχό άνθρωπο» λέει ο δικηγόρος του Μαροκινού

«Σπαρτιάτες»: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση εκλογέων