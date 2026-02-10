Τραγωδία στη Χίο: «Με κατηγορεί υπουργός επειδή υπερασπίστηκα έναν φτωχό άνθρωπο» λέει ο δικηγόρος του Μαροκινού

Στην επίθεση που δέχθηκε από τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη απάντησε ο δικηγόρος του 31χρονου Μαροκινού που κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών, Δημήτρης Χούλης.

«Από εχθές το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί ένας υπουργός της κυβέρνησης επιτίθεται σε ένα ραντομ δικηγόρο σε ένα ραντομ νησί επειδή έκανα τη δουλειά μου και υπερασπίστηκα έναν κατηγορούμενο. Τα κανάλια τον ακούνε αλλά δεν κάνουν καν τον κόπο να ρωτήσουν την άλλη πλευρα όπως θα επέβαλε η δεοντολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Χούλης.

Ο δικηγόρος κατήγγειλε ότι από το 2021 δέχεται προσχηματικούς ελέγχους, που δεν έχουν οδηγήσει σε καμία δίωξη σε βάρος του. «Ένα σκληρό πανίσχυρο κράτος προσπαθεί να συνθλίψει έναν πολίτη. Ελα που μας έχουν συνθλίψει εδώ και χρόνια και πλέον δεν έχουμε τι άλλο να χάσουμε. Τελευταία φορά που υπουργός μετανάστευσης μίλησε για το δικηγόρο από τη Σάμο, το 2021 ο Μηταράκης, μέσα σε διάστημα ενός έτους έγιναν τα εξής: άρση τηλεφωνικού απορρήτου μου 3 φορές. Δεν βρήκαν τίποτα. Κακουργηματικές δικογραφίες εις βάρος μου 3 φορές. Αρχειοθετήθηκαν όλες.Πλημμεληματική δικογραφία εις βάρος μου 1 φορά. Αθωώθηκα. Φορολογικός έλεγχος και επιβολή τεράστιου προστίμου. Με έξοδα και κόπο μειώθηκε και ήδη αναμένεται απόφαση από το διοικητικό δικαστήριο καθώς τα όργανα του κράτους επέβαλλαν παράνομα πρόστιμο για ποσά που δεν έπρεπε. Αυτή τη φορά τι θα κάνουν; Μάλλον τα ίδια».

«Το τεκμήριο της αθωότητας καταργείται πλήρως, ο κατηγορούμενος έχει ήδη καταδικαστεί από την κυβέρνηση σε πανελλήνια μετάδοση, ο δικηγόρος βάλλεται επειδή έκανε τη δουλειά του. Καλά πάμε. Κατηγορούμαι ότι υπερασπίστηκα ένα φτωχό άνθρωπο, από τον Υπουργό που υπερασπίστηκε το Ναζί πατέρα του και είπε ότι είναι υπερασπιστικό δικαίωμα. Αδιανόητες καταστάσεις σε μια χώρα που κατρακυλάει στο βούρκο. Τουλάχιστον αυτή τη φορά με το ψεύτικο θάρρος που του δίνει το αξίωμα του όσα λέει τα λέει με δυνατή φωνή στα κανάλια, δεν ψιθυρίζει όπως τότε στην πλατεία Εξαρχείων. Τόσο εκνευρισμένος που δεν έχουν συνοχή όσα έγραψα», κατέληξε.

Τι είπε ο Πλεύρης

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24 ο Θάνος Πλεύρης κατηγόρησε τον δικηγόρο ότι είναι μέλος ΜΚΟ που κατηγορεί το Λιμενικό. «Εγώ είδα ότι πήγε με δύο δικηγόρους. Συνήθως, αυτοί που είναι φουκαράδες τους ορίζει το δικαστήριο συνήγορο. Είδα, όμως το εξής ενδιαφέρον, το οποίο δεν προκύπτει από καμιά ιδιαίτερη έρευνα: Γκούγκλαρα ότι ο ένας από τους δύο δικηγόρους, είναι και μέλος σε ΜΚΟ για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει, λοιπόν, μια ΜΚΟ που πάει να κατηγορήσει το Λιμενικό, καθώς στην υπερασπιστική τους γραμμή την ευθύνη τη ρίχνουν εκεί».

