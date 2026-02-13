Ανεξέλεγκτη σύγκρουση με τον Παναγόπουλο που δεν κάνει πίσω: Δεν παραιτείται απαντά στο ΠΑΣΟΚ που του ζήτησε «να διευκολύνει»

Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση με τις επιχορηγήσεις για την οποία ερευνάται, επικύρωσε η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή της συνεδρίαση, καλώντας τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος να παραιτηθεί των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ, με τον ίδιο ωστόσο, να μην κάνει πίσω, διαμηνύοντας ότι δεν τον εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά οι εργαζόμενοι.

Ειδικότερα, σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, ο Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε τα ακόλουθα:

«Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας».

«Να διευκολύνει ο Παναγόπουλος»

«Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη. Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας.

«Δεν παραιτούμαι, η παρουσία μου δεν δυσχεραίνει την έρευνα», είχε ήδη αναφέρει από την Πέμπτη, ο Γιάννης Παναγόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στον απόηχο των αποκαλύψεων για υπεξαίρεση κονδυλίων που συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης ανέργων.

