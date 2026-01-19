Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Mεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Νέα θεαματική αποστασία στους βρετανούς συντηρητικούς: Βουλευτής της παράταξης της παραδοσιακής δεξιάς ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι εντάσσεται στο αντιμεταναστευτικό κόμμα του Νάιτζελ Φαράζ, το Reform UK, μερικά 24ωρα αφού πήρε τον ίδιο δρόμο βαρόνος του κόμματος.

Ο Άντριου Ρόζιντελ εκλέγεται στο βρετανικό κοινοβούλιο με τα χρώματα των Τόρις επί σχεδόν 25 χρόνια.

Προστίθεται στις περίπου είκοσι προσωπικότητες των συντηρητικών που έχουν μεταπηδήσει στις τάξεις του Reform UK, το οποίο δημοσκοπήσεις θέλουν να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη χώρα, το 2029.

«Αφότου εντάχθηκα στο συντηρητικό κόμμα στην ηλικία των 14, υπήρξα πιστός και αφοσιωμένος υποστηρικτής των αρχών που υπερασπιζόταν η Μάργκαρετ Θάτσερ, καθώς αποτελούσαν πάντα το βάθρο των δικών μου πολιτικών πεποιθήσεων», ανέφερε ο βουλευτής και σκιώδης υπουργός Εξωτερικών των Τόρις μέσω X, προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι ώρα να βάλω τη χώρα πάνω από κόμμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Reform UK είναι πλέον το μοναδικό πολιτικό κίνημα που έχει αληθινά τη βούληση να δώσει μάχη για τα συμφέροντα» της Βρετανίας.

Ακολουθεί έτσι τα βήματα του Ρόμπερτ Τζένρικ, βουλευτή και σκιώδους υπουργού Δικαιοσύνης των Τόρις, που ανακοίνωσε την Πέμπτη πως προσχωρεί στην παράταξη του Νάιτζελ Φαράζ.

Ο πρώην βαρόνος των συντηρητικών τέθηκε, μερικές ώρες πριν από την αποστασία του, εκτός κόμματος, λόγω της φημολογίας περί της μεταπήδησής του.

Οι συντηρητικοί, στην εξουσία στη Βρετανία για 14 χρόνια, υπέστησαν βαριά ήττα από τους Εργατικούς στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 κι έκτοτε πολλά προβεβλημένα στελέχη τους και ιδίως βουλευτές τους μετακόμισαν στο Reform UK.

